KK Bosna Royal suspendovan zbog neizmirenih dugovanja

Košarkaški klub Bosna Royal je suspendovan od strane Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine zbog neizmirenih dugovanja, potvrdio je za portal Klix.ba Almir Akšamija, komesar takmičenja.

"Odluka je na snagu stupila danas, jer Bosna do subotnjeg roka nije izmirila svoja dugovanja, koja datiraju još iz prvog kola te će biti pod suspenzijom dok se to ne riješi. Naime, prema članu 67. Propozicija takmičenja suspenzija će biti na snazi do izmirenja finansijskih obaveza. Moram istaći da ova odluka nije razlog odgađanja utakmica Bosne protiv Sparsa, jer je ona prethodno pomjerena zbog zgusnutog Bosninog rasporeda i uz saglasnost oba kluba", rekao nam je Akšamija.Bosna je, kako saznajemo, dužna tek nekoliko stotina KM, a da u sarajevskom klubu nešto ne štima potvrdio je jedan od najboljih poslijeratnih igrača Saša Vasiljević, koji je odlučio tužiti klub zbog neisplaćenih plata iz njegovog posljednjeg angažmana."Nisam htio tužiti klub, ali od marta me čelni ljudi Bosne lažu da će mi isplatiti novac koji mi duguju. Ne samo meni, ima tu još igrača koji će tužiti Bosnu, ja sam samo prvi u nizu. Stvarno su pretjerali s lažima, nismo to zaslužili. Prije mjesec dana Bosna je dobila opomenu pred tužbu, ali ništa nije poduzeto", rekao je Vasiljević.Inače, iz Bosne su nam rekli da odluku o suspenziji do ovog trenutka još uvijek zvanično nisu dobili.Podsjetimo, meč četvrtog kola bh. prvenstva za košarkaše između Bosne i Sparsa zvanično je odgođena, a razlog je što je pred Studentima zgusnut raspored u Evropi, te u Drugoj ABA ligi.