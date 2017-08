Juniori protiv Italije bez Čerkezovića, selektor Džidić zatražio podršku za igrače

Nakon što je juniorska reprezentacija BiH poražena u četvrtfinalu od Srbije na U18 Eurobasketu, slijedi joj borba za plasman od 5. do 8. mjesta i današnja utakmica protiv Italije. Selektor našeg tima Boris Džidić je govorio o porazu te o današnjem susretu s Talijanima.

Srbija je uvjerljivo savladala BiH, bilo je 82:50, a Džidiću su itekako poznati razlozi teškog poraza.



"Bilo je to jako loše naše izdanje, pobjeda reprezentacije Srbije je zaslužena iako ovo nije realan omjer snaga, ali se ovakve utakmice dogode. Srbija je od početka bila agresivnija u oba smjera, više je željela, a mi nismo odgovorili na tu agresivnost, kao da nismo bili spremni na ono što nas čeka na parketu. To se najbolje vidjelo u skakačkom dijelu, gdje smo izgubili skok 48:23. To je nedopustivo i za najmlađe uzraste, a ne za ozbiljnu, praktično seniorsku košarku i četvrtfinale Eurobasketa. Tu je priči bio kraj samo s tim podatkom", izjavio je Džidić.



Naše izmjene nisu mogle parirati izmjenama Srbije.



"Dodatni podatak je broj poena igrača s klupe, koji su za Srbiju postigli 45 poena, dok su naši postigli samo šest. Znali smo da imaju širu klubu, ali smo se nadali da ćemo ostati u egalu kada krenu izmjene, međutim, to se nije dogodilo, pa smo otišli u veliki minus na poluvremenu iz kojeg se nismo vratili", rekao je selektor bh. juniora.



Džidić smatra da iz ovakvih utakmica trebamo izvući pozitivne stvari te podržati ekipu.



"Ovakve utakmice imaju i dobre stvari jer pokažu koliko ko može na ovom nivou, koji je praktično seniorski. To su pokazatelji za druge reprezentacije, U20 i seniorske, za šta se ovi momci spremaju. Dobre su i da vidimo ko su pravi navijači BiH i ovih momaka, ovdje se pokazuju neke stvari. Momcima se ne smije ništa zamjeriti, ovakve utakmice se dogode, ekipi treba podrška. To je važno za mentalno stanje uoči današnje utakmice protiv Italije, koja je jako dobra, pobijedila Španiju i Srbiju vodila na poluvremenu deset razlike. Oni su nešto i odmorniji", kazao je Džidić.



Juniori će danas protiv Italije igrati bez Emira Čerkezovića, koji ima problem s leđima.



"Igrat ćemo bez kapitena Čerkezovića, koji čitavo prvenstvo vuče povredu leđa. Koristili smo ga dok smo bili u igri za medalje, a sada više nema potrebe forsirati momka kako ne bi došlo do ozbiljnije povrede. Nadam se da će utakmica protiv Srbije biti velika škola te da danas nećemo praviti greške", završio je Džidić.



BiH i Italija igraju od 15:45 sati.