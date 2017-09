Houston Rocketsi prodani za 2,2 milijarde dolara

Foto: EPA-EFE

NBA momčad Houston Rockets prodana je američkom tajkunu Tilmanu Fertitti (60) za 2,2 milijarde dolara što je rekordna prodaja nekog NBA kluba.

Dosadašnji vlasnik kluba Leslie Alexander kupio je klub 1993. godine za 85 miliona eura. Prodaju kluba sada treba odobriti Odbor guvernera NBA lige.



"Zaista sam ponosan i počašćen što sam izabran za novog vlasnika Houston Rocketsa. Moj životni san je ispunjen," kazao je Fertitta koji je rodom iz Galvestona u Teksasu, ali već godinama živi u Houstonu.



Prema podacima magazina Forbes Rocketsi su procijenjeni na 1,6 milijardi dolara, no bivši vlasnik je dobio nekoliko ponuda koju su bile 'teže' od dvije milijarde dolara.



"Lično poznajem Tilmana više od 24 godine i mislim da nisam mogao naći nikoga sposobnijeg da nastavi tradiciju naših Houston Rocketa," kazao je Alexander.



Fertitta posjeduje kompaniju Landry Inc., jednu od najvećih korporacija s restoranima te Golden Nugget Casinos and Hotels. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na pet milijardi dolara.



Zanimljivo, Fertitta je pokušao kupiti Houston i 1993. godine kada je ponudio 81 milion dolara, no klub je prodan Alexanderu za 85 miliona dolara.



U klubu su priznali kako je trenutak objave promjene vlasnika stigao u 'nesretnom trenutku za grad', jer se Houston oporavlja od historijskih šteta uzrokovanih uraganom Harveyom.



Klub je osnovan 1967. godine kao San Diego Rockets, a 1971. je preselio u Houston. Rocketsi su dva puta bili prvaci 1994. i 1995. godine.