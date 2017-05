Gvozdić: Igramo majstoricu za prvaka BiH, dat ćemo posljednji atom snage

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Košarkaši Igokee i Bosne Royal u subotu će odigrati ''majstoricu'' u finalnoj seriji playoffa prvenstva Bosne i Hercegovine.

U seriji koja se igra na tri pobjede obje ekipe su ostvarile po dvije domaće pobjede i rezultat je trenutno neriješen, ali aktuelni prvak BiH Igokea odlučujući meč će igrati na svom terenu u Laktašima.



Sarajevski ''studenti'' su u ovoj sezoni već uradili ogroman posao. Nakon što su prošlu sezonu igrali u nižem rangu bh. košarke, u košarkašku elitu BiH vratili su se na ''velika vrata'' i došli u situaciju da se ravnopravno bore za titulu protiv ekipe koja već godinama dominira bh. prvenstvom.



Trener Bosne Royal Dušan Gvozdić smatra da je njegova ekipa već upisala veliki uspjeh, jer rijetki su početkom sezone vjerovali da neko u BiH može parirati ABA-ligašu Igokei, te da će ''studenti'' u majstorici dati posljednji atom snage da pokušaju podići igru na još veći nivo, te eventualno iznenade prvaka na njegovom terenu.



"Nalazimo se u situaciji da igramo meč koji odlučuje titulu, mislim da je to fantastičan uspjeh u koji mnogi nisu vjerovali početkom sezone. Međutim, naši igrači jesu i to je razlog zbog kojeg smo dobili ovu priliku. Igokea je u ovom meču apsolutni favorit iz prostog razloga što oni u ovoj ligi nisu izgubili utakmicu na domaćem terenu", rekao je Gvozdić za Fenu.



Očekuje tvrdu i tešku utakmicu, a nada se da njegovi košarkaši ponovo dati sve od sebe.



"Nadam se da ćemo i u ovaj meč uložiti energiju kao u protekla četiri. Moramo podići period efektivne igre u odnosu na prve dvije utakmice u Laktašima. U prvoj smo imali dvadeset efektivnih minuta na terenu, a u drugoj smo tu minutažu podigli na 25. Vjerujem da to može još bolje, ali mnogo toga zavisi od sastava u kojem ćemo nastupiti, a mnogo toga će ovisiti o povredama koje nas trenutno muče", naglasio je trener Bosne Royal.



Igokea je prvu domaću utakmicu dobila rezultatom 87:71, a drugu sa 74:59. Bosna je na u Sarajevu prvu utakmicu dobila sa 76:71, a drugu rezultatom 90:81.



Posljednja i odlučujuća utakmica između ova dva tima bit će odigrana u subotu od 20:15 sati. Pobjednik će osim titule prvaka BiH izboriti i nastup u regionalnoj ABA ligi naredne sezone.