Gegić: Nismo se poštovali na terenu; Talić: Šesto mjesto nije toliko loše

Kapiten i zamjenik kapitena juniorske košarkaške reprezentacije BiH, Amar Gegić i Darko Talić, smatraju kako je šesto mjesto na U18 Eurobasketu uspjeh, ali da se mogao ostvariti i bolji plasman.

"Od početka utakmice smo se borili, nismo je baš najbolje otvorili i osjetio se nedostatak snage, tako da nismo mogli ni doći do pobjede. Imali smo super atmosferu do zadnjeg dana, ali danas nismo ispoštovali dogovor iz svlačionice. Nismo se poštovali na terenu i to je jedina mrlja tokom ovog Eurobasketa. Napravili smo dobar rezultat, ali smo mogli i više. Šta ćemo, moramo ići dalje", rekao je Gegić nakon poraza od Španije 77:65 "Imali smo želju da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Dobro smo otvorili utakmicu, ali u prvom poluvremenu smo dozvolioli Španiji mnogo ofanzivnih skokova. U trećoj četvrtini pet minuta nismo dali koš i nismo iskoristili pad u igri Španaca. Lopta u nekim momentima nije htjela da uđe u koš i Španci su zasluženo pobijedili. U nekim momentima na turniru nismo imali ni sreće, ali šesto mjesto nije toliko loše", dodao je Talić.