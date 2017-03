Eric Gordon srušio Teletovićev rekord NBA lige u pogođenim trojkama

Mirza Teletović više nije rekorder NBA lige kada je riječ o pogođenim trojkama u sezoni igrača koji ulazi s klupe.

Podsjetimo, Teletović je u aprilu prošle godine srušio rekord pogodivši svoju 165. trojku u sezoni ulazivši s klupe u dresu Phoenix Sunsa.Prije njega rekorder je bio Chuck Person koji je kao igrač San Antonija u sezoni 1994/1995. godina ubacio 164 trojke.Teletović je do kraja prošle sezone došao do cifre od 179 ubačenih trojki, a preksinoć je i taj rekord oboren.Eric Gordon, bek Houston Rocketsa, je u pobjedi protiv Memphisa 123:108 ubacio šest trojki iz devet pokušaja te je došao do cifre od 180 trojki kada ulazi s klupe.Ove sezone Gordon je ubacio ukupno 202 trojke iz 525 pokušaja, no u osam susreta je bio starter i tada je ubacio 22 trojke.S obzirom na to da do kraja regularne sezone ima još mnogo da se igra, Gordon bi rekord mogao podići i iznad 200 trojki, što će zaista biti teško dostići u bližoj budućnosti.