Slovenija je u polufinalu Eurobasketa razbila Španiju rezultatom 92:72 i plasirala se u svoje prvo finale u historiji.

Slovenija je mnogo bolje otvorila susret i držala je prednost konstantno u prvom poluvremenu, te se nakon 20 minuta na odmor otišlo pri vodstvu Slovenije 49:45.



Izabranici Igora Kokoškova su na početku treće četvrtine napravili seriju 6:0 i prvi put otišli na dvocifrenu prednost (55:45). Špance je to šokiralo, te su do kraja četvrtine uspjeli zabiti samo 12 poena, a primiti duplo više, te su Slovenci u posljednju dionicu igre ušli s prednošću 73:57.



I u posljednjoj četvrtini Španci su djelovali kao razbijena vojska, te su pet minuta prije kraja susreta Slovenci imali i plus 21 (83:62), te mirno priveli susret kraju.



Sloveniju su do pobjede vodili maestralni Luka Dončić (11 poena, 12 skokova, 8 asistencija) i Goran Dragić (15 poena, 6 skokova, 5 asistencija), dok je na drugoj strani jedini koliko-toliko raspoložen za igru bio Pau Gasol (16 poena, šut iz igre 6/15).



Slovenija će u finalu Eurobasketa (nedjelja, 20:30 sati) igrati protiv boljeg iz duela Srbija - Rusija koji se igra sutra od 20:30 sati.