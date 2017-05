Cibona savladala Cedevitu i povela sa 2:1, Musa ubacio samo tri poena

Foto: KK Cedevita

Cibona je u trećoj utakmici finala play-offa košarkaškog Prvenstva Hrvatske savladala Cedevitu rezultatom 72:67 i povela sa 2:1 u seriji.

Cibona je odlično ušla u susret i nakon 10 minuta imala je prednost od devet poena (22:13), a do poluvremena Cedevita je uspjela smanjiti na samo minus osam (40:32).



I u trećoj dionici igre Cibosi su odigrali mnogo bolje i u posljednju četvrtinu se ušlo pri vodstvu domaće ekipe rezultatom 57:42.



Cedevita je uspjela u sredinom posljednje četvrtine utakmice smanjiti na minus šest (59:53), a sve do kraja šta je ekipa Veljka Mršića uspjela uraditi je stići na minus četiri 30 sekundi prije kraja meča (69:65).



Cibonu je do pobjede predvodio Željko Šakić sa 25 poena, dok je kod gostiju najbolji bio Miro Bilan sa 19 poena. Džanan Musa je odigrao veoma loše postigavši samo tri poena za 25 minuta uz katastrofalan šut iz igre (1/8).



Cibonu sada jedna pobjeda dijeli od titule prvaka Hrvatske. Naredni meč se igra 28. maja.