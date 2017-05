Cleveland Cavaliersi su sinoć upisali četvrtu pobjedu u finalnoj seriji Istočne konferencije NBA lige te su izborili plasman u veliko finale, gdje će igrati protiv Golden State Warriorsa.

Cleveland Cavaliersi su sinoć upisali četvrtu pobjedu u finalnoj seriji Istočne konferencije NBA lige te su izborili plasman u veliko finale, gdje će igrati protiv Golden State Warriorsa.

Cleveland je bio bolji većim dijelom utakmice, prvu četvrtinu je riješio sa 16 poena prednosti, bilo je 43:27, dok su na poluvremenu vodili 75:57.



Treći period su Cavaliersi također odigrali odlično te su postigli nova 34 poena, dok su Celticsi ubacili svega 17. Posljednja dionica je tijesno pripala ekipi Bostona, koja je postigla 28 poena, dva više od Clevelanda, no, to nije utjecalo na uvjerljivu pobjedu Cavaliersa koji su slavili rezultatom 135:102 i tako ovjerili plasman u veliko finale NBA lige, gdje ih čeka okršaj s Golden State Warriorsima.



Do pobjede je Cleveland predvodio LeBron James s 35 poena, dok je kod Bostona najefikasniji bio Avery Bradley s 23 poena.