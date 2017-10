Budućnost iznenađujuće slavila protiv Crvene zvezde uz sjajnu partiju Nemanje Gordića

Foto: KK Budućnost

Košarkaši Budućnosti slavili su na gostovanju kod Crvene zvezde u derbi meču 4. kola regionalne ABA lige rezultatom 79:75.

Prvo poluvrijeme ove utakmice proteklo je u borbenoj igri i jedne i druge ekipe, pa iz takvog pristupa niti jedna ekipa nije uspjela napraviti bilo kakvu značajnu rezultatsku prednost. Nakon prve četvrtine Budućnost je imala vodstvo od 17:16, da bi Crvena zvezda poluvrijeme dočekala sa četiri poena razlike u svoju korist.



Sjajnom igrom Nikolića i Gordića Budućnost je u trećoj četvrtini došla do dvocifrene prednosti, međutim Crvena zvezda se nije predala pa je do posljednje dionice anulirala prednost gostiju te najavila sjajnu zadnju četvrtinu u kojoj su obje ekipe željele doći do pobjede.



Crvena zvezda je u posljednjem napadu imala priliku za pobjedu, ali je Feldin promašio šut za tri poena te su gosti iz Podgorice upisali treću pobjedu u ovosezonskom izdanju ABA lige sa skorom identičnim skorom kao Crvena zvezda 3-1.



Bh. internacionalac Nemanja Gordić postigao je 17 poena i bio jedan od najboljih pojedinaca na meču, dok je u domaćoj ekipi najefikasniji bio Rochestie koji je meč završio sa 23 ubačena poena.