Brčaninović: Učešće na NBA kampu veliko iskustvo

Bosanskohercegovačka reprezentativka Melisa Brčaninović prošle sedmice je učestvovala u radu američkog košarkaškog kampa ''NBA Global Kamp Basketball without Borders'', koji je održan u New Orleansu.

Kćerka legendarne bh. košarkašice Mare Lakić - Brčaninović u Americi je pokazala svu raskoš svog talenta, zbog čega je izabrana među osam najtalentovanijih košarkašica koje nisu iz SAD-a, a kao nagradu za svoj rad i trud s ostalim učesnicima kampa prisustvovala je utakmici ''svih zvijezda'' (All-Star) NBA lige.



Brčaninović je u izjavi za Fenu naglasila da je na kamp otputovala s dozom treme, jer je znala da će trenirati i igrati pod budnim okom iskusnih stručnjaka iz Amerike, a protiv nekih od najboljih mladih košarkašica svijeta, ali trema je ubrzo nestala.



"Na početku sam imala dozu treme jer sam znala da me očekuje nadmetanje s najboljim košarkašicama svijeta, ali kada sam vidjela da se bez problema mogu nositi s njima, trema je nestala. Radili smo pod nadzorom velikog broja trenera koji su nam ukazivali na svaku grešku. U meni se javila želja da budem još bolja, a zbog velike želje za dokazivanjem svih košarkašica, treninzi su bili veoma intenzivni", izjavila je Brčaninović.



Naglasila je da je kamp bio veliko iskustvo za njenu karijeru, te da joj se zbog velike vremenske razlike nije bilo lako prilagoditi uslovima rada.



"Treninzi su trajali po pet sati, a ja sam to osjetila više nego neke druge košarkašice zbog velike vremenske razlike između New Orleansa i Tuzle. Ipak, znala sam da će mi to pomoći u karijeri i dala sam svoj maksimum na svim treninzima", naglasila je košarkašica.



Igračica tuzlanskog Jedinstva raduje se nastupu U-18 selekcije BiH koja će igrati u A-diviziji, te dodaje da će sezonu privesti kraju u redovima tuzlanskog kolektiva.