Bradić: Odluka ABA lige nema veze sa sportom

Nakon što je prije dvije sezone košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine doslovno dotakla dno ispadanjem iz prve lige u drugorazrednu A1 ligu, sarajevska Bosna, koja ovih dana opstaje u simbiozi s Košarkaškim klubom Royal, za samo dvije godine vratila se u društvo najboljih i došla do borbe za titulu prvaka naše zemlje.

Popularni Studenti, ponos Sarajeva, koji su se davne 1979. godine u francuskom Grenobleu okitili titulom prvaka Starog kontinenta, izborili su povratak u prvu ligu BiH, te s novim ljudima u strukturama uprave oformili ekipu koja je od samog početka prošle sezone prvenstva BiH protivnicima dala do znanja da će se ravnopravno boriti za titulu prvaka.



Bosna Royal je bez većih problema osvojila regularni dio takmičenja Ligu 10, a zatim u Ligi 6 pokazala da je u stanju poljuljati i Igokeinu višegodišnju vladavinu bh. košarkom. Studenti su u finalu bh. prvenstva odmjerili snage upravo s aktuelnim prvakom Igokeom, ali višegodišnje iskustvo ekipe iz Laktaša u regionalnoj ABA ligi ipak je donijelo prevagu, te je Igokea osvojila novu titulu prvaka.



U taboru sarajevskog kluba nisu bili razočarani, nisu imali ni pravo na razočaranje s obzirom na to da je ekipa iz ponora dostigla nivo petoplasirane ekipe ABA lige. S pravom su se u Bosni Royal nadali da će Bosna i Hercegovina u narednoj sezoni imati dva predstavnika u ABA ligi, jer realno je kazati da nekadašnji velikan jugoslavenske i evropske košarke pripada u društvo najboljih ekipa regiona.



Ipak, čelnici Bosne dobili su ''hladan tuš'' kada je rukovodstvo ABA lige prije nekoliko dana obznanilo da će se regionalno takmičenje suziti na 12 ekipa, a BiH u toj konkurenciji ima pravo na samo jednog predstavnika.



Predsjednik Bosne Almir Bradić ističe da takva odluka čelnika regionalne lige ''nema veze sa sportom'', te da su najvjerovatnije u pitanju političke igre zbog kojih najviše ispašta sarajevski klub.



"Odluka ABA lige za nas je najblaže rečeno nesportska, jer postavlja se pitanje svrhe takmičenja u nacionalnim prvenstvima ako najbolja ekipa regularnog toka sezone nije vrijedna učešća u regionalnoj ligi. Mislim da to u ovom slučaju nema veze sa sportom, a neke slične situacije desile su se ekipi Šibenika u Hrvatskoj. Mislim da Mornar iz Bara nije ekipa koja bi trebala da se nađe u ABA ligi, ali to je balkanska stvarnost. Tri puta smo u sezoni pobijedili petoplasiranog ABA-ligaša Igokeu, što nije mala stvar i dokazuje da se možemo nositi s najboljim ekipama regije", rekao je Bradić.



Na Skupštini ABA lige u Zagrebu odlučeno je da od sljedeće sezone u tom takmičenju sudjeluje 12 umjesto dosadašnjih 14 klubova, što znači da će Srbija i Hrvatska imati po tri kluba, a Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija po jedan. Još dva mjesta pripast će klubovima iz država čiji su klubovi u sezoni 2016./17. ostvarili najbolje koeficijente, odnosno, Srbiji i Crnoj Gori.



"Zaključati ligu na osnivače, iako svi znamo da je Bosna bila jedan od originalnih osnivača ABA lige, nema veze sa sportom. Ne vidimo svrhu ovakvog sistema, pitam se čemu se takmičiti i ulagati ako nam ne dozvoljavaju da napredujemo. Mi ćemo sigurno nastaviti borbu da publici u Skenderiji dovedemo protivnike kakve zaslužuju. Nadamo se da će uskoro biti dobrih vijesti o pitanju učešća u nekom od evropskih takmičenja. Radimo na tome, ali još je rano za donošenje zaključaka", rekao je predsjednik KK Bosna Royal.



Naglašava da je Bosni ponuđeno da igra drugu ABA ligu o kojoj se sve više govori u regionalnim košarkaškim krugovima, ali da je uprava sarajevskog kluba taj prijedlog odbila.



"Bosna nije drugoligaš, uprava ne može prihvatiti tu opciju. Renome ovog kluba nam ne dozvoljava da prihvatimo učešće u bilo kakvoj drugoj ligi, pa makar to bila NBA druga liga. Bez obzira na to šta se ovom klubu dešavalo u proteklim godinama, Bosna je bila prvak Evrope i u skladu s tim se svi moraju ophoditi prema njoj", objasnio je Bradić.



Uprava sarajevskog velikana već planira naredni memorijalni turnir ''Mirza Delibašić'', na kojem će ponovo nastupiti veliki košarkaški klubovi, a ekipa će nakon odmora krenuti u pripreme za iduću sezonu u kojoj navijači Bosne mogu ponovo očekivati odlične nastupe svojih miljenika.



Bradić dodaje da je uprava već obavila razgovore s trenerom Dušanom Gvozdićem koji je izrazio spremnost za produženje saradnje, te bi ekipa pod njegovim nadzorom nakon pauze trebala započeti s pripremama za narednu takmičarsku sezonu.