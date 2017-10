Bosnić sa Geneve Lionsima osvojio historijski Super Cup Švicarske

Sarajlija Vedran Bosnić napravio je još jedan uspjeh u svojoj trenerskoj karijeri te je sa Geneve Lionsima došao do prvog Super Cupa Švicarske u historiji kluba.

Lionsi su bili bolji tokom cijele utakmice, a na poluvremenu je bilo 45:36. Petnaest minuta prije kraja utakmice su imali prednost 73:52, ali je na kraju susret završen nešto manjom razlikom, bilo je 80:65. Bio je to prvi trofej u sezoni za Lionse, ali i prvi Super Cup do sada.



Bosnić je ranije pravio uspjehe sa švedskim Sodertalje Kingsima, a on je i aktuelni selektor košarkaške reprezentacije Švedske.