Berbić: Čampara, Silađi i Lužajić pojačali Slobodu

Foto: OKK Sloboda

OKK Sloboda Tuzla se bori za nastup u premijernoj sezoni Druge ABA lige, a svoje mjesto u ovom regionalnom takmičenju će tražiti kroz dva kvalifikaciona turnira.

Prvi kvalifikacioni turnir, uz Slobodu, će igrati Mladost iz Mrkonjić Grada i Široki Brijeg. Pobjednik prvog kvalifikacionog turnira ide u drugo kvalifikaciono kolo u kojem će u Laktašima, od 27. do 29. septembra, igrati protiv Primorske, Vršca i Sutjeske. Dvije najbolje ekipe s tog turnira će igrati u Drugoj ABA ligi.



"Prije svega želim da još jednom podržim organizovanje Druge ABA lige koja će značiti mnogo za razvoj košarke u regionu, a tako i za razvoj našeg kluba i afirmaciju mladih igrača", rekao je predsjednik OKK Sloboda, Aid Berbić za klupski sajt.



"Kada je u pitanju filozofija našeg kluba bazirali smo se na razvoj i afirmaciju mlađih igrača, a u prilog tome ide i to da je pet prvotimaca Slobode u nacionalnim selekcijama Bosne i Hercegovine. Almir Hasandić i Nedžad Muratović igraju za A, Emir Čerkezović i Nedim Omerović za juniorsku, a Haris Dedajić za kadetsku selekciju Bosne i Hercegovine", istakao je predsjednik Slobode.



"Ozbiljno smo pristupili pripremama za kvalifikacione turnire koji vode u Drugu ABA ligu i učinit ćemo sve što je u našoj moći da se od ove sezone u Tuzli igra međunarodna košarka, jer ovaj grad, ovi navijači i ovi igrači to zaslužuju. Pojačali smo se s tri nova imena. To su dva internacionalca koji igraju na pozicijama centra, dvadesetčetverogodišnji 205 cm visok, Ljubomir Čampara i dvadesetpetogodišnji, 207 cm visok, Nikola Silađi, kao i dvadesetogodišnji bek, 184 cm visok, Milan Lužajić", otkrio je Berbić.



"Smatramo da smo kao klub i kao grad spremni za viši rang takmičenja, drugu ABA Ligu, što su potvrdili i naši vjerni navijači s 97 posto podrške ovome projektu kroz anketu objavljenu na našoj internet stranici", dodao je na kraju Berbić.