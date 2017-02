Ko će biti selektor muške seniorske reprezentacije? Kakva je finansijska situacija u KSBiH? To su dva najaktuelnija pitanja koja zanima ljubitelje košarke u našoj zemlji, a odgovore na ta i mnoga druga aktuelna pitanja u razgovoru za Klix.ba dao je predsjednik KSBiH Aleksandar Fulurija.

Svetislav Pešić (Foto: EPA)

"Nećemo gledati nacionalnu pripadnost selektora"

Rješenje iz 2006. godine kojim se KSBiH oslobađa plaćanja PDV-a

"Rat" Haruna Mahmutovića i KSBiH

"Veoma sam zadovoljan godinom iza nas"

Na sastanku Stručnog savjeta Košarkaškog saveza BiH od devet članova bilo je prisutno osam i oni su imali svoje prijedloge za selektore svih kategorija osim ženske seniorske reprezentacije.Kao prvo moram naglasiti da, s obzirom na ovu finansijsku situaciju u kojoj je KSBiH, ne vjerujem da bi iko trenutno prihvatio da bude selektor.Procedura je jasna, Stručni savjet predlaže kandidate za selektora, Upravni odbor KSBiH onda bira između tih kandidata. Želja svih članova Stručnog savjeta i Upravnog odbora KSBiH je da novi selektor muške seniorske reprezentacije bude Svetislav Pešić.Stručni savjet je predložio nekoliko imena, a njihov prvi izbor je Svetislav Pešić. On bi bio odličan izbor jer je našim mladim igračima koji su promovisani proteklog ljeta potreban jedan autoritet na klupi. Imamo sjajnu perspektivu, samo moramo sve posložiti. Trebamo stvoriti kult reprezentacije, a ne da igrači dolaze kada hoće i ponašaju se kako se kome prohtije i omalovažava se ljude koji su prisutni u i oko reprezentacije.Krenut ćemo u pregovore sa Pešićem, a imamo u planu obezbijediti sponzora koji će ga plaćati, tako da njegov angažman praktično Savez neće koštati ništa. Pokušat ćemo to uraditi, ali najprije čekamo zvaničnu preporuku Stručnog savjeta, kao što se to uradilo i prilikom izbora prošlog selektora, ne kao što su to pojedini mediji izvijestili da je Upravni odbor KSBiH donio odluku da se Mulaomerović imenuje.To je tačno. Pokušat ćemo ispoštovati želju Stručnog savjeta, ali trebate znati da je Upravni odbor sastavljen iz tri konstitutivna naroda i svi imaju svoje interese. Morat ćemo svi napraviti neke ustupke, tako da nisam siguran da će u potpunosti biti ispoštovana volja Stručnog savjeta. Potpredsjednik KSBiH Sejo Bukva i ja smo se složili da nećemo gledati nacionalnu pripadnost selektora, te da prioritet treba da bude stručnost i želimo dati selektorima ugovore na dvije ili četiri godine kako bi imali dovoljno vremena da rade sa njima i naprave rezultate.Nije predložen selektor za tu selekciju jer ona nema nastupa ove godine, pa ćemo to pitanje ostaviti za naredni period. Naš je cilj da imamo selektora iz naše države, a ne da dovodimo stranca na to mjesto jer treba pružiti šansu i našim trenerima.Dug KSBiH je 9. 1. 2016. iznosio 1.309.000 KM. Već smo dobili Rješenje Ministarstva finansija FBiH da moramo platiti iznos od 450.000 KM, a očekujemo i Rješenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ako oba ta rješenja budu kao po zapisniku što je sačinjeno, trenutni dug Saveza će biti oko 2.360.000 KM.Kada je inspekcija UIO došla u kontrolu. mi smo im predočili Rješenje iz 2006. godine prema kojem je KSBiH oslobođen plaćanja PDV-a, ali su oni sada obračunali dio obaveza u iznosu od 600.000 KM i to će nam vjerovatno naložiti da platimo kad stigne Rješenje.Dug je ogroman, to su dva godišnja budžeta Saveza. Uputili smo zahtjeve na nekoliko državnih institucija u kojima tražimo sastanke sa delegacijom KSBiH kako bismo našli rješenje ove situacije, pa ćemo vidjeti šta će od toga biti.Sve smo uradili da spriječimo lopovluk u Savezu jer ovakvo bahato ponašanje prema državnim novcima i uzimanje provizija od uplata Elektroprivrede, BH Telecoma, vlada FBiH i RS, Vijeća ministara... je klasični kriminal koji niko normalan ne može podržati.Inspektori su onaj dio isplata koje su išle prema Harunu Mahumutoviću mimo njegove plate na koju su uredno plaćeni doprinosi, to je 185.000 KM koje je isplatio sebi, a na koje nisu bili plaćeni porezi i doprinosi, obračunali kao lični dohodak.Osnov za te isplate ne postoji jer je navedeno u izvodima da su to Ugovori o djelu, a oni ne postoje u Savezu. Što se tiče Mahmutovića, u Savezu postoje samo Ugovori o radu. Od Mahmutovića ćemo tražiti sudskim putem da vrati Savezu tih 367.353 KM kako bismo izmirili taj dug prema državi.On tvrdi da ima takav ugovor, a jučer sam pričao sa nekadašnjim predsjednikom KSBiH Nihadom Imamovićem koji odgovorno tvrdi da on nije potpisao takav ugovor i da je lažiran njegov potpis. O svemu tome je dao izjavu i SIPA-i.U suštini, i da postoji takav ugovor, to je kriminalno djelo jer ne možete imati redovnu platu i uzimati 20 posto od državnih para. Nije bitno ko je generalni sekretar ili predsjednik Saveza, državne institucije će uvijek dati novac, Elektroprivreda će dati novac, BH Telecom će dati novac... I uzimati proviziju od 20 posto od toga graniči sa žestokim kriminalom.Često bivši generalni sekretar postavlja pitanje "A koliko je para donio predsjednik?" Moj odgovor je "ništa, ali sam spriječio lopovluk u Savezu i otimanje para. A oni koji se zaklinju u patriotizam dobro su naplatili taj svoj patriotizam".Generalno, veoma sam zadovoljan godinom iza nas. S obzirom na sve turbulencije koje su se dešavale u Savezu, promjena generalnog sekretara, rotacija na mjestu predsjednika, a uz sve to i Upravni odbor je bio izložen neviđenom medijskom linču... i uprkos tome i teškoj finansijskoj situaciji uspjeli smo kao nikada do sada na takmičenja poslati devet reprezentativnih selekcija.Postigli smo sjajne rezultate u mlađim selekcijama. Imamo po dvije muške i ženske selekcije u Diviziji A. Jedina sjenka na sve to je neplasman muške seniorske reprezentacije na Evropsko prvenstvo.Međutim, moramo biti realni i vidjeti da mi kao država i sportska nacija nismo bili dorasli u ovom momentu da pobijedimo Rusiju u dvije utakmice. Imali smo lijepu priliku u Tuzli, imali smo sjajnu atmosferu, no desilo se ono što se desilo i to je bacilo mrlju na sve ove stvari. Pojedini igrači su olako izgubili živce i reagovali onako. Ne napadam nikoga, ali mislim da se ono nije smjelo dogoditi.Liga mladih počinje 18. februara i do petka ćemo znati da li će se takmičiti po osam ili deset ekipa u svim kategorijama. Dogovorili smo prije nekoliko mjeseci sa USAID-om da nastave sa sponzorisanjem lige i oni će pokriti sve troškove puta i službena lica. Klubovi će samo trebati platiti kotizaciju.