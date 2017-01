Kanađanin Scott Croxall slavio u Finskoj na drugoj downhill utrci najbržih klizača svijeta

Vruće je bilo na ledenoj stazi Mediterana u francuskom Marseilleu na otvaranju sezone 2017., ali još više u finskom u Jväsklyäu proteklog vikenda gdje je Kanađanin Scott Croxall na vrh pobjedničkog postolja stao treći put.

Glatko, žestoko i veoma brzo, Kanađanin je jurio najdužom stazom u kalendaru oba dana kvalifikacija kao i finalnom rundom.



Amerikanac Cameron Naasz ostavio je dojam nepobjedivog u Marseilleu, ali se ovoga puta morao zadovoljiti trećim mjestom.



Hat-trick Croxalla bio je nedostižan i za Amerikanca Maxwella Dunnea koji je Croxallu bio najbliži. No, očigledno, nedovoljno blizu za pobjedu u Finskoj.



Žestoka borba na ledu vodila se i u ženskoj konkurenciji gdje je branilac prošlogodišnje titule i pobjednica prve runde Jaqueline Legere propustila priliku za novu pobjedu, što je vješto iskoristila Amerikanka Amanda Trunzo.



Red Bull Crashed Ice Finska - muška konkurencija:



1.Scott Croxall (CAN) 1000 poena

2. Maxwell Dunne (USA) 800

3. Cameron Naasz (USA) 600

4. John Fisher (CAN) 500

5. Marco Dallas (AUT) 450



Red Bull Crashed Ice Finska - ženska konkurencija:



1. Amanda Trunzo (USA) 1000 poena

2. Camilla Ojapalo (FIN) 800

3. Sandrine Rangoon (FRA) 600

4. Veronika Windisch (AUT) 500

5. Jacqueline Legere (CAN) 450