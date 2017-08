Kaepernick se borio protiv rasizma pa postao nepoželjan u NFL-u

Foto: EPA

Super Bowl quarterback Colin Kaepernick opet je u centru pažnje ovog ljeta u NFL-u jer ne može da pronađe tim, a niko ga ne želi jer se suprotstavio policijskom rasizmu.

Super Bowl quarterback Colin Kaepernick opet je u centru pažnje ovog ljeta u NFL-u jer ne može da pronađe tim, a niko ga ne želi jer se suprotstavio policijskom rasizmu.

Naime, Kaepernick je prošlog ljeta bojkotovao himnu SAD klečanjem uoči test utakmica zbog učestale policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, zbog čega se širom SAD dogodilo nekoliko nasilnih demonstracija.



Navodno je impresionirao trenere Baltimore Ravensa, ali je vlasnik kluba rekao "ne" i to je podiglo veliku prašinu u NFL-u pa stiže podrška i od kolega s terenu.



"Nisu u pitanju fudbal ili boja, nego u tome da nije poštovao poziciju koju su mu namijenili. Što je istupio i izrazio svoj stav. Igrao je odlično u lošem timu jer je dobar fudbaler. Možda nije najbolji, ali je bolji od mnogih koji su starteri. Ne možeš reći da moraš da vidiš sa sponzorima i navijačima da li je ok da igra jer je klečao tokom himne. Da je igrao očajno, da nije talentovan, to bi bilo u redu", rekao je Richard Sherman, koji je godinama rival s Kaepernickom.



"Bili smo rivali, ali ovo prevazilazi fudbal. Na terenu ja sam protivnik, van terena ja sam prijatelj. Ne želiš nikome da se ovako nešto desi. Nije fer. On se žrtvuje za više ljudi nego za sebe. Mnogi igrači nisu spremni da istupe", dodao je Sherman.