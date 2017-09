Na takmičenju Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Mostaru, 15. i 16. septembra, očekuje se dolazak velikog broja gledalaca iz drugih bh. gradova. Kako bi olakšali i zanimljivijim učinili put u Mostar, organizatori su u saradnji s Željeznicama FBiH dogovorili posebnu vožnju talgo vozom u subotu 16. septembra, finalnog dana takmičenja.

Noćna zabava u Mostaru

Pogodnosti za vozne karte

Ova linija, omiljena među putnicima, nudi poseban ugođaj na putovanju kroz fascinantne predjele kanjona Neretve u modernim, udobnim talgo vozovima.Posebna vožnja iz Sarajeva polazi u 09:53 sati u subotu 16. septembra i u Mostar stiže u 11:52 sati. Povratak iz Mostara je u 17:12 sati, a voz u Sarajevo stigže u 19:17 sati.Na putovanje vozom na Red Bull Cliff Diving u Mostar poziva i Helem Nejse, simpatični hip hop dvojac iz Sarajeva.Helem Nejse se ne vraćaju odmah nakon što odgledaju takmičenje na Starom mostu, iste večeri oni i Frenkie nastupaju na mini stageu u srcu Starog grada, ispred kultnog kafea Marshall.No, to je samo jedan u nizu sadržaja koji očekuju Mostarce i njihove goste u danima održavanja takmičenja. Za dobru atmosferu u petak i subotu će se pobrinuti bendovi ponikli u Mostar Rock Školi, koji će svirati na brojnim lokacijama u Starom gradu među kojima su Black Dog Pub, Stari Most, Bijeli Bar i Europa.Kako je riječ o jednom vozu, što podrazumijeva ograničen broj mjesta, preporučuje se pravovremena kupovina karata, koje su dostupne na blagajni Željezničke stanice u Sarajevu.Cijena povratne karte iznosi 19,40 KM. Karta je besplatna za djecu do četiri godine (bez sjedećeg mjesta). Za djecu starosti 4 do 12 godina cijena karte je 13 KM, a u ponudi je i Family paket, karte za dvoje roditelja (ili dvije odrasle osobe) i dvoje djece 4 do 12 godina iznose ukupno 42,80 KM.