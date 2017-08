Garry Kasparov će se nakon 12 godina ponovo takmičiti u šahu

Foto: EPA

Bivši svjetski šampion u šahu Garry Kasparov nakon dvanaestogodišnje pauze ponovo se vraća u svijet šaha, sada već među generacijom igrača koji su ga doživljavali kao "šahovskog boga".

Kasparov je u periodu od 1985. do 2000. godine preovladao u sportu. Njegovo povlačenja sa turnira u španskom Linaresu marta 2005. godine ostavilo je mnoge ruske i svjetske šahovske fanatike u očaju.



Dakle, bilo je veliko iznenađenje kada je obznanio da će igrati na Rapid and Blitz turniru u St. Louisu, Missouri.



Kasparov (54), koji je 1985. godine postao najmlađi svjetski šampion, bio je više od jedne decenije u penziji.



Od ponedjeljka do subote će zanemariti posao koji ga je okupirao u penziji - glasno i odlučno suprotstavljanje predsjedniku Vladimiru Putinu - da bi igrao protiv nekih velikih šahovskih imena današnjice.



Međutim, trenutni najbolji igrač na svijetu Magnus Carlsen iz Norveške neće biti na takmičenju u St. Louisu.