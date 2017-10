Lewis Hamilton neće kleknuti tokom intoniranja američke himne u Austinu

Foto: EPA-EFE

Lewis Hamilton je odlučio da ipak neće kleknuti tokom intoniranja američke himne tokom Velike nagrade SAD-a koja će se u nedjelju održati u Austinu.

Hamilton, koji je podržao sportiste koji tokom intoniranja himne SAD-a u znak protesta protiv policijske brutalnosti na rasističkoj osnovi kleče, ipak neće uraditi isto.



Britanski vozač je izjavio kako bi ga to omelo u nastojanju da pobijedi na utrci čime bi došao nakorak do titule prvaka svijeta.



"Neću dozvoliti da me sra*a koja su popraćena tim performansom dekoncentrišu u mom napadu na titulu. Imam svoj stav prema tom činu, podržavam ga, to sam više puta javno rekao, ali neću uraditi isto. Moj cilj je pobjeda u Austinu", rekao je 32-godišnji vozač Mercedesa



Podsjetimo, čin klečanja tokom intoniranja američke himne počeo je NFL igrač Colin Kaepernick u augustu prošle godine, a podršku je dobio od kolega iz američkog nogometa, ali i širom svijeta od drugih sportista.