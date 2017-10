Suvlasnik i predsjednik Mercedesa Niki Lauda nazvao je kažnjavanje Maxa Verstappena najgorom odlukom koju je ikada vidio.

Podsjećamo, Max Verstappen je na utrci u Austinu za Veliku nagradu SAD-a kroz cilj prošao kao treći, ali mu je podij naknadno oduzet zbog nelegalnog pretjecanja Kimija Raikkonena u samom finišu trke.Sam Verstappen bio je ljut i razočaran nakon trke, a podršku mu je dao i legendarni vozač Niki Lauda koji je ovu odluku nazvao "najgorom svih vremena"."Ovo je najgora odluka koju sam ikada vidio, jer on nije učinio ništa pogrešno. Mi smo vozači koji se trkaju, nismo na normalnoj cesti i smiješno je uništavati sport ovakvim odlukama. Na idućem sastanku strateške grupe moramo otvoriti tu temu, jer je ovo otišlo predaleko. Stalno nam govore da se ne smije voziti iza bijelih linija, a zašto ako je to moguće? Bijela linija nije granica, to smo se svi složili prošle godine. Rečeno je da sudije neće reagovati ako nije neka opasna situacija, a pod tim se misli da vozači voze jedni preko drugih ili se počnu prevrtati. Tu sudije trebaju intervenisati", rekao je Lauda.Zbog odluke da mu se oduzme pet sekundi, Versteppen je trku završio na četvrtom mjestu iako je na samom početku krenuo kao 17. pa je njegova ljutnja sasvim opravdana.