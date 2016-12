U smiraju svake kalendarske godine karakteristični su osvrti na sve ono što se uradilo dok je ona trajala, a isto je i sa 2016. godinom. Kada 10-godišnji Tarik Salkić, karatista iz Velike Kladuše, odluči podsjetiti se na svoje uspjehe u ovoj godini, rezime će potrajati dugo. Čudesni karatista osvojio je čak 68 medalja na 29 turnira od početka godine čime je stigao do brojke od ukupno 122 medalje u karijeri. Od toga čak 87 medalja su zlatnog sjaja.

Najbolji takmičar u poretku svih uzrasta računajući i kate i borbe

Po učinku u borbama Salkić zauzima 15. mjesto na renkingu u konkurenciji svih uzrasta

Maleni Tarik je medalje donosio sa domaćih, kao i sa inostranih takmičenja koja su održavana po Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Nevjerovatni uspjesi smjestili su ga na prvo mjesto prema renkingu portala ekarate.eu , a ono što posebno vrijedi naglasiti jeste da je Salkić prvi u konkurenciji svih takmičara u muškoj kategoriji. Dakle, od najmanjih do najstarijih takmičara, a na listi je ukupno 3.190 imena."Na renkingu portala ekarate.eu su uključena 22 međunarodna takmičenja, a Tarik je nastupio na devet tih turnira. Na tih devet turnira osvojio je 21 zlatnu medalju, pet srebrenih i dvije bronze što mu je donijelo prvo mjesto na listi gdje su uključeni svi uzrasti. Dakle, od najmanjih uzrasta do seniora. A on je prvi i u katama ukupno svi uzrasti , kate mlađi učenici kate učenici ", kazao je za Klix.ba Tarikov otac Adis Salkić.Tarik je rođen 13. novembra 2006. godine. Sudeći prema rezultatima i njegovoj želji, karate će biti njegov životni put. Karate je počeo trenirati u januaru 2013. godine kada je imao šest godina, a prvu medalju donio je sa turnira u Bihaću godinu dana kasnije. Nakon toga medalje je bilo sve teže brojati."Svaki dan ima trening. Vikendom kada ide na turnire ne trenira i nekada uzme nedjelju slobodnu. Nama je zadovoljstvo pratiti ga zato što on ima veliku želju i puno energije ulaže u to. Sve nam se svodi na treninge i putovanja. On je sa šest godina počeo trenirati i njegov glavni trener Emin Redžić je odmah vidio da on ima dar za to. Na prvom turniru u Bihaću 2014. godine osvojio je zlato i ostalo je priča za sebe", govori Adis Salkić.U počecima Tarik je preferirao takmičenja u katama, a tokom posljednjih godinu i po dana redovno nastupa i u borbama gdje prema renkingu ekarate.eu portala zauzima 15. mjesto u poretku svih uzrasta."Tarik više preferira kate, ali u zadnjih godinu i po dana nastupa i u borbama gdje je jako prepoznatljiv. Ove godine je u borbama osvojio 15 zlatnih medalja od čega 10 sa međunarodnih takmičenja", kazao je Adis Salkić.