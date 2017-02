Brzo klizanje: Branković u Dresdenu imao zapažen nastup i osvojio važne bodove

Edin Branković, seniorski reprezentativac BiH u brzom klizanju (short track), nastupio je od 3. do 5. februara na Svjetskom kupu u Dresdenu u Njemačkoj.

U konkurenciji 56 najboljih brzoklizača svijeta Edin je u trci na 1.500 m s vremenom 2:20.080 imao zapažen nastup. Osvojio je važne bodove, ali nije uspio, kao na predhodna dva takmičenja, ući u polufinale ovog Svjetskog kupa. U ovoj fazi priprema i nastupa plasman i nije toliko bitan jer je cilj tempiranje forme za kvalifikacije i odlazak na ZOI, čemu je sve podređeno.



Svjetski kup u Dresdenu Edin je iskoristio kao priliku da isproba novu taktiku i tehniku klizanja, koju je sa trenerom Pieterom Gyuselom odnedavno počeo uvježbavati i primjenjivati. Ova nova taktika trebala bi doći do izražaja u narednim nastupima, a posebno u kvalifikacionom ciklusu (od septembra do decembra ove godine) za ZOI, koje se održavaju u Pyeong Changu u Južnoj Koreji 2018. godine.



Naš reprezentativac 8. februara putuje u Minsk u Bjelorusiju, gdje će od 10. do 12. februara nastupiti na Svjetskog kupu.