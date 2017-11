Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je novog selektora koji će Ledene zmajeve predvoditi na predstojećim borbama za Svjetsko prvenstvo. Radi se o ponajboljem hokejašu Bosne svih vremena, Kanađaninu Brianu Joketu.

