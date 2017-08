Bivši svjetski prvak u boksu Vladimir Kličko objavio je kraj karijere.

Bivši svjetski prvak u boksu Vladimir Kličko objavio je kraj karijere.

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji je odlučio završiti karijeru nakon 64 pobjede i četiri poraza, a posljednji meč u karijeri je izgubio od britanskog boksera Anthonyja Joshue.Mnogo se spekulisalo o revanšu Klička i Joshue, britanski bokser se nadao da će njegov protivnik potpisati pristanak za borbu u Las Vegasu planiranu za 11. novembar, no, to se neće dogoditi. Kličko je definitivno okačio rukavice o klin.Podsjetimo, u posljednjoj borbi je 41-godišnji Kličko nokautiran u 11. rundi meča protiv aktuelnog svjetskog prvaka, 27-godišnjeg Joshue. To se dogodilo na stadionu Wembley u aprilu ove godine."Ostvario sam sve što sam sanjao, sada želim započeti svoju drugu karijeru nakon sporta. Nisam ni pomišljao da ću imati ovako dugu i nevjerovatno uspješnu boksersku karijeru", poručio je Kličko.Bivši prvak je držao ujedinjene titule u periodu od 2006. do 2015. godine, a potom je izgubio meč od Britanca Tysona Furyja.