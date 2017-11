St-Pierre povratak u Octagon obilježio pobjedom nad Bispingom i osvajanjem titule

Georges St-Pierre (lijevo) slavio u trećoj rundi (Foto: AFP)

Georges St-Pierre se nakon četiri godine pauziranja vratio u Octagon, gušenjem savladao Michaela Bispinga i tako osvojio UFC titulu srednje kategorije.

St-Pierre (36) je u vrlo uzbudljivoj borbi, a prva runda pripala je Kanađaninu koji se nakon četiri godine pauziranja vratio borbama. U drugoj rundi Britanac Bisping (38) je iskoristio umor St-Pierre i namučio ga s nekoliko kvalitetnih udaraca.



Ipak, u trećoj rundi St-Pierre ponovo preuzima glavnu riječ te meč okončava pobjedom nakon gušenja.



Kanađanin je na ovaj način pokazao zašto spada među najbolje borce mješovitih borilačkih vještina svih vremena, a njegova pobjeda posebno dolazi do izražaja, jer osim činjenice da je četiri godine pauzirao, on se ovaj put borio u srednjoj kategoriji umjesto u velter kategoriji u kojoj se takmičio prije četiri godine i u kojoj je uživao status legende.



Bisping je na kraju ostao bez titule koju je do sada samo jednom uspio odbraniti.



U ženskoj konkurenciji Rose Namajunas je savladala Joannu Jedrzejczyk koja je branila titulu u slamka kategoriji. Namajunas je slavila nokautom nakon tri minute i tri sekunde borbe u prvoj rundi što je bilo iznenađenje, jer je Jedrzejczyk bila neporažena i dominirala je u ovoj kategoriji.