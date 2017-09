Poturak ugostio predsjednika W5 organizacije, organizuje turnir naredne godine u Sarajevu

Najbolji bh. K-1 borac Dževad Poturak u Sarajevu je ugostio predsjednika ruske kickboxing organizacije W5 s kojim je dogovorena organizacija turnira početkom naredne godine u glavnom gradu BiH.

"Predsjednik W5 organizacije Sergey Chepinoga me je posjetio u Sarajevu, već dugo smo u prijateljskim odnosima i imamo sjajnu saradnju. Dobio sam licencu koja mi omogućava da organizujem W5 turnir u BiH, kao i da vodim brigu o bh. borcima koji se žele boriti na W5 turnirima širom svijeta", izjavio je Poturak.



Turnir u BiH će biti organizovan početkom naredne godine u Zetri.



"W5 je trenutno najjača organizacija u Evropi i širi se prema drugim kontinentima. Mi ćemo početkom naredne godine organizovati mega turnir u Sarajevu, najvjerovatnije u Dvorani Zetra. Posjetili smo sve sarajevske dvorane, održali sastanak u hotelu Malak, a predsjednik Chepinoga je odlučio da turnir treba biti organizovan u Zetri. Cilj turnira je da ujedinimo snage Balkana protiv Kine, to će biti veoma interesantno", rekao je naš borac.



Prije ovog turnira će Poturak nastupiti na W5 turniru u Sloveniji.



"Čeka me meč za desetak dana protiv aktuelnog slovenskog šampiona Mirana Fabjana. Borba je privukla veliko interesovanje, što se vidi i na društvenim mrežama, a snimljen je i spot. Nakon toga će se održati turnir u Splitu", završio je Poturak.