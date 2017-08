Floyd Mayweather je u 10. rundi, nakon što je sudija prekinuo borbu, savladao Conora McGregora u "meču stoljeća" održanom u T-Mobile Areni u Las Vegasu. Bila je ovo borba boraca iz dva različita sporta - Mayweathera koji je neporažen u boksu i McGregora koji je prvak UFC-a. Pobjedu je odnio Mayweather u borbi koja je odrađena po bokserskim pravilima.

Mayweather (40) je ostao neporažen u svojoj profesionalnoj boskerskoj karijeri! Čovjek koji je u meč ušao s 49 pobjeda u 49 borbi pri čemu je 26 puta upisao nokaut ostao je perfektan, a nakon meča je poručio da je ovo njegov posljednji meč karijere koji je održao skoro dvije godine nakon oproštaja od boksa.Odlazi kao jedan od najvećih boksera svih vremena, s omjerom 50 pobjeda u 50 mečeva pri čemu je nadmašio rekord legendarnog Rockyja Marciana koji je imao 49 pobjeda u 49 mečeva.Meč je kasnio oko sat vremena i počeo je u 6 sati, a razlog kašnjenja bili su veliki problemi koje su organizatori imali s pay-per-view opcijom. Morali su restartovati sistem zbog poteškoća u prijenosu slike iz Las Vegasa, a prema nekim informacijama, korisnici nisu mogli imati HD opciju iako su je platili. Dakle, zbog problema sa streamovima i signalom prijenosa za sve koji su platili pay-per-view, vrijeme borbe je pomaknuto.McGregor je krenuo agresivno od početka meča, ali to je trajalo jednu minutu, jer se Maywather uspješno branio. Nakon toga su oba borca bila mnogo oprezna i do kraja runde nije bilo snažnih udaraca s tim da je ostao dojam kako je irski borac bio bolji u tokom prve tri minute meča. Čak je u jednom trenutku sklonio svoje ruke iza leđa provocirajući Amerikanca da ga napadne.McGregor je i u drugoj rundi krenuo slično pri čemu je uspio duže napadati Mayweathera koji je jedan period proveo zarobljen u korneru. Sudija je opominjao McGregora da ne smije udarati protivnika po potiljku, jer to bokserska pravila ne dozvoljavaju, a kraj i ove runde je ukazivao da je Irac u prednosti.Tokom treće runde se također dešavalo da sudija zbog udaraca u potiljak opominje McGregora koji je ponovo više napadao i uspio je jednim jab udarcem naštetiti Mayweatheru, ali ponovo su izostali snažni udarci.Može se reći da su prve tri runde bile poprilično iznenađujuće jer je Maywather ostao nedorečen i nije ličio na boksera na kakvog je svijet navikao, dok je McGregor pokazao jako mnogo uzimajući u obzir da je ovo njegov prvi bokserski meč i da se bori protiv legende koja nema poraza u profesionalnoj karijeri.U četvrtoj rundi Maywather počinje dolaziti do izražaja i uspio je jednim jačim udarcem udariti McGregora u glavu, dok je Irac ponovo zabranjenim udarcima nekoliko puta natjerao sudiju na novu opomenu.Mayweather je u petoj rundi ponovo pokazao dio svojih kvaliteta i za razliku od prve tri runde ponovo je više napadao. Izgledalo je kao da je dio taktike njegovo čekanje na pravi trenutak i na pravu rundu.Dokaz za to na neki način možda je bila šesta runda u kojoj Mayweather kreće mnogo agresivnije pri čemu diže publiku na noge i upućuje nekoliko opasnih udaraca. Istina, imao je i razloge da bude isprovociran, jer je McGregor i tada udarao po potiljku što je zabranjeno.U sedmoj rundi je uslijedio najbolji Mayweatherov period u meču. Početak runde bio je ujednačen, a onda je u posljednjih 90 sekundi američki bokser pokazao koliko je opasan borac. Ponovo je uputio nekoliko snažnih udaraca u glavu protivnika pri čemu je publiku još jednom digao na noge.Bitno je napomenuti kako je Mayweather nekoliko puta, naizgled, namjerno okretao leđa protivniku zbog čega bi sudija stupao na scenu u da razdvoji borce.Osma runda je ponovo donijela bolje izdanje Mayweathera s tim da ovaj put nije zadavao snažne udarce kao u prethodnim rundama. No, vidjelo se da McGregor polako gubi snagu.Prava rapsodija od Mayweathera nastupila je u devetoj rundi kada s nekoliko snažnih i preciznih udaraca ponovo diže publiku na noge i McGregora dovodi u veliku opasnost. Ipak, Irac je uspio dočekati kraj runde, ali se vidjelo da je u jako teškom stanju.Mayweather je u desetoj rundi nastavio s napadima koji su glavnog sudiju meča natjerali da prekine meč tako da je Amerikanac stigao do pobjede.Na kraju su oba borca popričala na sceni u prijatnom maniru i vidjelo se da, ipak, poštuju jedan drugog uprkos zapaljivim najavama i vatrenoj borbi.