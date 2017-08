Borba novca. Borba velikih boraca iz dva različita sporta. Borba za koju se prognozira da će je gledati milijarda ljudi i da će njena zarada premašiti cifru od milijardu dolara. Neporaženi bokser Floyd Mayweather u nedjelju ujutro (pretpostavlja se od 5:00 sati) u ring izlazi protiv prvaka UFC-a Conora McGregora da skupa svijetu podare dugo najavljivani spektakl.

Borba novca. Borba velikih boraca iz dva različita sporta. Borba za koju se prognozira da će je gledati milijarda ljudi i da će njena zarada premašiti cifru od milijardu dolara. Neporaženi bokser Floyd Mayweather u nedjelju ujutro (pretpostavlja se od 5:00 sati) u ring izlazi protiv prvaka UFC-a Conora McGregora da skupa svijetu podare dugo najavljivani spektakl.

S kakvim pedigreom ulaze u meč?

Foto: EPA

Bokserski meč od "milijardu dolara"

Foto: AFP

Dva različita karaktera i dva različita puta do vrha

Foto: EPA

If McGregor somehow finds a way to win today, I think his next announcement should be to challenge Magnus Carlsen at chess. #fightnight pic.twitter.com/lpf2luJWYR — Dutch Boyd (@DutchBoyd) August 26, 2017

Foto: EPA

I bet on @isaiahthomas today! ☘️ #TMT Objavu dijeli Floyd Mayweather (@floydmayweather) Svi 2, 2017 u 10:17 PDT

Kakve su prognoze?

Meč je već dobio nekoliko nadimaka. Definitivno je jedan od najvećih u historiji borilačkih sportova i skoro sigurno najveći u ovom stoljeću.Ipak, koliko god bio zanimljiv zbog činjenice da će se boriti dva sjajna borca, postoje i negativne kritike koje meč nazivaju čistim "šoubiznisom".Mayweather je rođen 24. februara 1977. godine u Michigenu (SAD). Neporažen je u svojoj profesionalnoj boskerskoj karijeri i prvak je u nekoliko kategorija. U suštini, brojke govore sve - ima 49 pobjeda u 49 borbi pri čemu je 26 puta upisao nokaut. Izjednačio je rekord legendarnog Rockyja Marciana i sada je na putu da sruši taj rekord pošto će meč protiv McGregora biti održan po bokserskim pravilima.Po mišljenju mnogih, Mayweather s ovim mečom stavlja uteg na svoju impresivnu karijeru pošto bi u slučaju poraza pokvario perfektan učinak koji ima.Mayweather spada među najplaćenije sportiste na svijetu i već dugo nosi nadimak "Money" ("Novac"), a ovaj meč je ujedno i njegov povratak iz penzije u koju je otišao prije skoro dvije godine.McGregor je rođen 14. jula 1988. godine u Dublinu (Republika Irska). Trenutno je UFC prvak u lakoj kategoriji koji se do 2013. godine borio u MMA-u. Od ulaska u UFC ostvario je statistiku od 21 pobjede i tri poraza. Nakon prošlogodišnje pobjede nad Eddiejem Alverezom ušao je u historiju tako što je postao treći borac koji je nosio pojas dvije divizije i prvi kojem je pošlo za rukom da to napravi u isto vrijeme.Za McGregora je specifično to što će ovaj meč biti njegov prvi bokserski meč u karijeri i što ga održava protiv jednog od najvećih boksera svih vremena.Borba će biti održana po bokserskim pravilima što znači da će se boksati 12 rundi. Mjesto održavanja borbe je T-Mobile Arena u Las Vegasu kapaciteta 20.000 mjesta, a granica u kilaži je postavljena na 70 kilograma.McGregor je na vaganju imao 69 kilograma, dok je Mayweather imao nešto manje od 67.5 kilograma.Američki bokser do borbe, navodno, neće moći vratiti više od kilograma težine, dok se navodi da će McGregor moći vratiti čak više od sedam kilograma što govori da bi razlika u težini mogla iznositi deset kilograma.Pored razlike u težini, koja više odgovara irskom borcu, dogovoreno je da se boksa i u lakšim rukavicama što također ide McGregoru u prilog. No, Maywather je pristao na to kako Irac ne bi imao izgovore u slučaju poraza.Zagarantovano je da će Mayweather za nastup dobiti 100, a McGregor 80 miliona dolara zarade, ali to nije sve. Oni će dijeliti i zaradu od "pay-per-viewa", gdje se očekuje rekord i prelazak brojke od 4,6 miliona korisnika. Prema procjenama američkih medija bit će to borba vrijedna milijardu dolara.Sam Mayweather je kazao da očekuje kako će od ove borbe zaraditi 350 miliona dolara što dovoljno govori koliko se novca ovdje vrti.Da "igri novčanica" nema kraja potrudio se WBC koji je za ovu priliku napravio poseban pojas na kojem piše "Money Belt" ("Pojas novca"). Pojas je napravljen od 1,5 kilograma 24-karatnog zlata, 3360 dijamanata, 600 safira i 160 emeralda te od krokodilske kože. Na njemu je i 165 zastava, gdje se, interesantno, nalazi i zastava Jugoslavije. Pojas navodno vrijedi milion dolara.Ukoliko ste pratili uvertiru za meč, mogli ste steći dojam kako je McGregor nadobudni lik koji ima prevelik ego, da je nemirni dečko u odnosu na Maywathera. I nećete puno pogriješiti. Ukoliko pogledate kako su došli do ovih visina, onda ćete ipak uvidjeti da je McGregovor pakleni karakter izgrađen vjerovatno zbog toga što je imao znatno teži put.Conorovi roditelji tvrde da je on rođen sa stisnutim pesnicama, što je nekako metafora za ono što mu je život podario. Za školu nije bio zainteresiran pa je počeo raditi kao vodoinstalater, nekada i po 12 sati dnevno nakon čega bi se zaputio u teretanu i trenirao kako bi jednog dana postao uspješni borac.U jednom momentu je donio odluku - posvetit ću se samo borilačkim sportovima. Odijelo vodoinstalatera je "okačio o klin", a njegovim roditeljima se to nije svidjelo. Nije, jer nisu vidijeli perspektivu u odluci svog sina. "Izvinjavat ćeš mi se kada budem milioner", poručio je Conor svom ocu. "Sjećam se da sam sa svojih 25 godina govorio da ću biti milioner", kazao je kasnije.Da, sa 25 godina, jer tada nije bio ni poznat ni imućan. U tim je godinama kao MMA borac "pokucao" na vrata UFC-a i, evo, za četiri godine napravio čudo.Svoje korijene nije zaboravio, jer prije nego je krenuo iz Irske za Las Vegas kako bi se spremio za borbu protiv Mayweathera, u kuću mu je stigla šahovska ploča i figure sačinjene od materijala koji koriste vodoinstalateri. "Tabla pokazuje njegov put od vodoinstalatera do kralja", kazao je Trevor Sweeney, čovjek koji je napravio šahovsku tablu i figure.Fascinantan je podatak taj da je McGregor 6. aprila 2013. godine u debiju u UFC-u upisao pobjedu te zaradio 60.000 dolara, a da se to desilo samo sedam dana nakon što je pokupio ček od 188 eura socijalne pomoći koju je dobijao. Kakvu razliku može napraviti jedna sedmica...Zbog toga, Conor je kasnije svojoj jahti odjenuo ime "188" kao sjećanje na čekove od socijalne pomoći.Floyd nije imao tako težak put. On je sin od Floyda seniora koji je također bio bokser. Floyd junior je od ranih tinejdžerskih godina svojim uspjesima pokazivao da će imati veliku karijeru. Dok je imao 16 godina zvali su ga "Lijepi dečko", jer su njegovi protivnici bili bezuspješni u pokušajima da mu nanesu udarac tokom borbe.On je osvojio bronzanu medalju u Atlanti na Olimpijskim igrama 1996. godine. Tada je poražen u polufinalu i tog poraza se sigurno dobro sjeća, jer, neki će reći, da mu je to prvi i jedini poraz u karijeri. Iste godine, 11. oktobra, zaplovio je u profesionalnu karijeru i u njoj ostvario 49 pobjeda u 49 borbi.Borio se u pet različitih divizija, osvajao titule u svim tim divizijama i skupio čak 15 pojaseva u karijeri. Forbes navodi da je do sada zaradio skoro 500 miliona.Već smo kazali da mu je nadimak "novac", a on se "trudi" da ga zadrži, jer nerijetko objavljuje fotografije s gomilom novčanica ispred sebe te se ponekada i pohvali kako je uplatio velike cifre na klađenju.Uloga favorita, uglavnom se vezuje za Mayweathera, jer mnogi smatraju da je njegova ogromna prednost što je on bokser za razliku od McGregora koji će po prvi put imati bokserski meč."Maywather je sjajne boksere učinio prosječnima. Conor se zaista ne može takmičiti", smatra Anthony Joshua.Slično mišljenje dijele i legende boksa Lennox Lewis i Mike Tyson."Velika je priča oko ovog meča, ali ja uopće ne smatram da je ovo ozbiljna borba. Nijedan bokser u 49 borbi nije savladao Mayweathera, sada UFC borac to želi u boksu. Mislim da je to farsa", kazao je Lewis, dok je Tyson kazao: "McGregor će biti ubijen u boksu. On će doživjeti nokaut, jer njegov borac to radi od kako je Conor beba."Britanski borac Michael 'Venom' Page smatra da bi McGregorova pobjeda bila senzacija poput titule Leicester Cityja u Premiershipu 2016. godine.Ipak, ima i onih koji vjeruju u McGregora, a to su Tyson Fury i Sylvester Stallone koji je Irca uporedio s Rockyjem Balboom.Britanski novinari su prognozu tražili i od trenera Manchester Uniteda Josea Mourinha koji je kazao da neće gledati meč."Moj san je bio da to počne kao bokserski meč, a da završi na drugi način, da obojica pokažu kvalitet u pravoj borbi, ne samo u boksu. To je vrlo kasno za mene. Morat ću spavati, a onda ću ujutro pogledati", kazao je Mourinho.Meč će prenositi Sport Klub i hrvatski RTL. Program s uvodnim borbama počinje u 3:00 sati ujutro (nedjelja), dok se očekuje da će glavna borba početi u 5:00 sati.