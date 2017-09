Nakon dvije iznimno uspješne priredbe u 2015. i 2016. godini, vodeća evropska borilačka promocija Final Fight Championship vraća se u austrijski Linz. Jubilarna trideseta priredba održat će se 21. oktorbra u TipsAreni, a šta nas sve čeka u ovoj MMA i kickboxing poslastici, najavljeno je u službenom najavnom videu.

