Jubilarna 30. priredba Final Fight Championshipa, vodeće regionalne borilačke promocije, održat će se u subotu 21. oktobra u austrijskom Linzu. Za ovu priredbu FFC je priredio doista vrhunski popis borbi, a publika će u jednoj večeri vidjeti šest kickboxing mečeva, šest MMA borbi i jedan bokserski meč.

FFC 30 Fight card

Nastupit će borci iz čak šesnaest zemalja, a glavna zvijezda priredbe bit će japanski borac Satoshi Ishii koji predvodi priredbu u teškaškom obračunu.Satoshi Ishii (15-8-1, FFC 0-0) novo je veliko ime u Final Fight Championship rosteru te će nastupiti u glavnoj borbi MMA dijela večeri. Riječ je o ponajboljem japanskom MMA borcu i osvajaču zlatne medalje u džudu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. Ishii već neko vrijeme boravi u Hrvatskoj i trenira s Mirkom Filipovićem, a u Linzu će odraditi svoj debi u FFC ringu.S obzirom na to da je priredbu u Linzu trebao predvoditi Nizozemac Robin van Roosmalen koji je bio spriječen nastupiti zbog ozljede, Ishiiju je pripala čast da predvodi FFC 30.Na suprotnoj strani će mu biti Nijemac Bjoern Schmiedeberg (12-6-1, FFC 0-0), teškaški prvak u Superior FC-u kojemu će ovo također biti debi u FFC-u. Ne sumnjamo kako će ovo biti sjajan teškaški duel koji nijedan MMA fan ne smije propustiti!U FFC ringu ćemo ponovno vidjeti jednog od najboljih hrvatskih boraca, Filipa "Nitra" Pejića (12-2-2, FFC 4-0-2) i to na mjestu na kojem je osvojio FFC pojas. Pejić je naime u septembru 2016. godine u TipsAreni svladao našeg Ahmeda Vilu i stao na FFC tron perolake kategorije, a sada je pred njim druga odbrana naslova prvaka. Ovaj put na suprotnoj strani stajat će iskusni Brazilac i FFC debitant Fabiano "Jacarezinho" Silva (28-10-1, FFC 0-0).Od ostalih mečeva u MMA dijelu programa svakako valja izdvojiti one u kojima će nastupiti mlade nade iz regije, Stipe Brčić, Luka Ćurković i Duško Todorović pred kojima je jedan od najvećih ispita u karijeri, s obzirom na to da će prvi put nastupiti na tako velikoj borilačkoj pozornici. Ovaj trojac zbrojeno u profesionalnim karijerama ima nevjerojatnih 12-1. Ukupno gledano, radi se o vrlo dobro uparenim i podjednakim "match upovima" koji će zasigurno donijeti mnogo dobre akcije u FFC ringu.Todorović (4-0, FFC 0-0) mlada je MMA nada iz Srbije, a snage će odmjeriti s Nijemcem Alexanderom Poppeckom (8-1, FFC 0-0) u catchweight meču do 86 kilograma.Luka Ćurković (4-1, FFC 0-0) otvorit će MMA dio večeri u okršaju protiv Selima Topuza (1-0, FFC 0-0), a Stipe Brčić (4-0, FFC 0-0) odmjerit će snage s ruskim borcem Magamedom Batirovim (3-0, FFC 0-0). Ovaj dvoboj će biti prvi meč u bantam kategoriji u historiji Final Fight Championshipa.Osim u glavnom meču večeri, MMA dio donosi nam još jedan teškaški dvoboj u kojem će snage odmjeriti hrvatski borac Ivan Vitasović (4-3, FFC 0-2) i iranski borac Masoud Ranjbar (3-0, FFC 0-0).U Linz se na FFC-u 30 vraća i jedan od najboljih evropskih kickboksera Shkodran Veseli (65-15, FFC 4-1). Nakon godinu dana izbivanja iz FFC ringa, "Albanski ratnik" je odlučan vratiti se kući i pokazati da je i dalje bitan faktor u kategoriji do 77 kilograma. Albanca čeka opasni Grk Dimitrios Chiotis (44-4, FFC 1-0), kojeg se najviše sjećamo po nokautu Jasmina Bajrovića. Dvoboj Veseli vs. Chiotis će teško otići do sudačke odluke jer se radi o dvojici iznimnih udarača i nokautera! Valja i napomenuti da će pobjednik ovog dvoboja osigurati poziciju izazivača u velter kategoriji.U co-main eventu kickboxing dijela priredbe vidjet ćemo Slovenca Samo Petjea (32-6-1, FFC 10-2), prvog dvostrukog prvaka u historiji FFC-a. Petje je u Ljubljani u aprilu uspio u onome što do sada nikome nije uspjelo. Izazvao je prvaka u velteru i uspio poraziti Eyevana Danenberga, pridodavši tako u svoju kolekciju pojas prvaka u velteru, uz onaj lake kategorije. Međutim, Petje se odlučio odreći pojasa u velteru i vratiti se u svoju prirodnu kategoriju, a na ovoj priredbi nastupit će u superborbi u catchweight kategoriji do 72kg.S druge strane stajat će mu opasni Rumun Eduard Chelariu (8-3, FFC 0-0). Bez obzira na to što će Chelariu debitirati u FFC-u, iza sebe ima 11 profesionalnih borbi od kojih je 8 puta izašao kao pobjednik pa ne čudi što nosi nadimak "Mali Tyson".Svoj debi u FFC ringu odradit će i bosanskohercegovački kickbokser Budimir Bajbić (6-1, FFC 0-0). Bajbić u svom vlasništvu drži WMAC pojas prvaka Evrope i dva WAKF pojasa u kategoriji -91 i -96kg i veliko je pojačanje FFC rostera. U svom prvom nastupu pod okriljem FFC-a spustit će se u nižu kategoriju gdje će ga dočekati Austrijanac Rene Wimmer (15-11, FFC 1-2).Wimmer je upravo u Tips Areni prošle godine ubilježio daleko najveću pobjedu u profesionalnoj karijeri. U meču za pamćenje je uspio stići do velikog preokreta i nokautirati favoriziranog Francuza Cheika Sidibea. Ovo će mu biti četvrti nastup u FFC ringu, a kako će se snaći u okršaju s opasnim Bajbićem, doznat ćemo ove subote!U ostatku kickboxing dijela priredbe vidjet ćemo i najboljeg grčkog kickboksera Meletisa Kakoubavasa (32-7, FFC 1-1). Kakoubavas u ovaj meč ulazi sa željom da se još jednom dokaže da pripada među najbolje, a u tome će ga pokušati spriječiti Gruzijac Giorgi Bazanov (30-8-0, FFC 0-1).Samo dvije sedmice prije održavanja priredbe, na FFC 30 popis borbi "uskočio" je Teo Mikelić (8-5, FFC 4-2) kao zamjena za Fabia di Marca. To će za hrvatskog kickboksera biti povratak u FFC ring nakon dvogodišnjeg izbivanja, a u svom povratničkom meču ukrstit će rukavice s austrijskim borcem Thomasom Leitnerom (31-9-2, FFC 1-0).FFC će u Linzu dati priliku mladim austrijskim borcima da se dokažu pod svjetlima jedne od najvećih evropskih borilačkih pozornica. Stoga će priredbu otvoriti 22-godišnji kickbokser Markus Ehrenhofer (18-4, FFC 0-0) koji će u velteru odmjeriti snage s Benjaminom Masudijem (21-8-1, FFC 0-0).A vijest koju su ljubitelji boksa dočekali s oduševljenjem jest ona da će uz MMA i kickboxing dio iste večeri biti održan i bokserski meč u kojem će hrvatski bokserski olimpijac Hrvoje Sep (2-0, FFC 1-0) odraditi svoj treći profesionalni dvoboj. Sep je svoj profesionalni bokserski debi odradio upravo u FFC-u u Ljubljani u aprilu ove godine. Tada je porazio srpskog boksera Milana Petrovića nokautom već u prvoj rundi, za što mu je trebalo samo 40 sekundi.Ovog puta u Linzu ga čeka neporaženi Gruzijac Levan Lukhutashvili (4-0, FFC 0-0) u meču koji je dogovoren na šest rundi po tri minute. U četiri dosadašnja profesionalna nastupa Gruzijac ne zna za poraz, a u sva četiri meča je slavio prekidom.Direktan prijenos iz TipsArene pratite u subotu, 21. oktobra od 20 sati na Fight Channel World HD kanalu ili na fightchanneltv.com Shkodran Veseli (ALB) vs. Dimitrios Chiotis (GRE), -77kgSamo Petje (SLO) vs. Eduard Chelariu (ROU), catchweight -72kgRene Wimmer (AUT) vs. Budimir Bajbić (BIH), -85kgMeletis Kakoubavas (GRE) vs. Giorgi Bazanov (GEO), catchweight -72kgTeo Mikelić (CRO) vs. Thomas Leitner (AUT), - 70kgMarkus Ehrenhofer (AUT) vs. Benjamin Masudi (BEL), – 77kgHrvoje Sep (CRO) vs. Levani Lukhutashvili (GEO), -80kgSatoshi Ishii (JPN) vs. Bjoern Schmiedeberg (GER), HWFilip Pejić (CRO) vs. Fabiano Silva (BRA), - 66kg – meč za tituluIvan Vitasović (CRO) vs. Masoud Ranjbar (IRN), HWAlexander Poppeck (GER) vs. Duško Todorović (SRB), catchweight -86kgMagamed Batirov (RUS) vs. Stjepan Brčić (CRO), -61kgLuka Ćurković (CRO) vs. Selim Topuz (TUR), catchweight -80kg