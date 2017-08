Sanjin Pehlivanović višestruki je prvak BiH u bilijaru i najbolje rangirani igrač iz Bosne i Hercegovine. U konkurenciji juniora na Starom kontinentu gotovo da nema adekvatnog protivnika, četiri puta uzastopno osvojio je zlatnu medalju na evropskim prvenstvima, a bio je jedan od četiri igrača koji su branili boje Evrope na Svjetskom prvenstvu u Šangaju. Tamo se okitio bronzanom medaljom. Proteklog vikenda je Sanel otputovao u Holandiju na juniorsko Evropsko prvenstvo, gdje lovi petu zlatnu medalju.

Sanjin je kao i većina dječaka sanjao da postane nogometaš, međutim, povreda koljena prekinula je dječački san, ali u isto vrijeme mu je otvorila jedan sasvim drugi put, bilija. Tu će, pokazalo se kasnije, biti još uspješniji, a do izražaja će doći i njegov pravi talent. Zavolio ga je zahvaljujući ocu Senadu, koji mu je ujedno i lični trener, ali i amidži Ramizu koji je sa njegovim ocem otvorio bilijar klub ne sluteći da se u Sanjinu krije talent neviđenih razmjera.



Već tokom prvog učešća na Europskom prvenstvu za mlađe kategorije 2013. godine Sanjin je shvatio da je bolji od vršnjaka. Počeo je ozbiljno trenirati, čak i po osam sati dnevno, a uspjesi su se redali jedan za drugim.



Naš mladi talent danas se s juniorima takmiči samo na evropskim prvenstvima, dok sve ostale mečeve igra na seniorskim turnirima i to onim najprestižnijim. Euro Tour jedan je od takvih. Upravo zahvaljujući nastupima na seniorskim turnirima, Sanjin je trenutno 47. na listi koja broji više od 500 registrovanih igrača. Do kraja godine očekuju ga još nastupi na prestižnim turnirima u Rusiji, Kini, Kuvajtu i SAD-u pa se nada da će dodatno popraviti plasman.