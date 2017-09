Bh. brzoklizači putuju u Mađarsku na Svjetski kup

Seniorski reprezentativci Bosne i Hercegovine u brzom klizanju (short track), Edin Branković i Nihad Bašić, uz podršku Saveza klizačkih sportova BiH i Olimpijskog komiteta BiH, u nedjelju putuju u Budimpeštu u Mađarskau, gdje će od 28. septembra do 1.oktobra nastupiti na prvom od četiri svjetska kupa.

Seniorski reprezentativci Bosne i Hercegovine u brzom klizanju (short track), Edin Branković i Nihad Bašić, uz podršku Saveza klizačkih sportova BiH i Olimpijskog komiteta BiH, u nedjelju putuju u Budimpeštu u Mađarskau, gdje će od 28. septembra do 1.oktobra nastupiti na prvom od četiri svjetska kupa.

Nakon Mađarske, Edin i Nihad nastavljaju put za Holandiju, gdje ih očekuje drugi nastup na Svjetskom kupu od 5. do 8. oktobra u Dordrechtu.



Nakon kratke pauze, u novembru ove godine putuju u Aziju, gdje će nastupiti na svjetskim kupovima u Šangaju u Kini od 9. do 12. i Seoulu u Južnoj Koreji od 16. do 19. novembra.



Ovi svjetski kupovi su za naše i druge reprezentativce ujedno i kvalifikacioni za odlazak na ZOI u Pyeong Chang u Južnoj Koreji.



Nakon završetka četvrtog Svjetskog kupa u Seoulu i zbrajanja svih rezultata, znat će se koji je brzoklizač i u kojoj diciplini (500, 1000 i 1500 m) izborio plasman za nastup na ZOI 2018.



Na ove svjetske kupove s Edinom i Nihadom putuje i trener iz Belgije Pieter Gusel te fizioterapeut Nedim Ćatibović, kojeg je Savez klizačkih sportova BiH angažovao kako bi naši reprezentativci imali do sada najbolje uslove za kvalitetnije nastupe.



U Savezu klizačkih sportova BiH se nadaju da će Branković i Bašić, nakon uspješno provedenih priprema u SAD i Belgiji, u konkurenciji najboljih seniora svijeta u brzom klizanju izboriti plasman koji će ih odvesti na ZOI prvi put u ovom sportu u našoj zemlji, što je san svakog sportiste i kruna karijere.