Tuka za Klix.ba: Imati najbolje vrijeme u Evropi je velika stvar i to mi ulijeva samopouzdanje

Tuka: Želim da popravim lični rekord na 400 metara (Foto: EPA-EFE)

Najbolji bh. atletičar Amel Tuka slavio je nedavno u utrci na 800 metara u njemačkom Pfungstadtu kada je po jako vjetrovitom i hladnom vremenu završio s odličnim vremenom 1:45,62.

