U nedjelju 12. novembra 2017. godine na olimpijskoj planini Igman održava se prva otvorena trka Atletske rekreativne lige na 10 km, a na ovoj manifestaciji očekuje se učešće više od 100 učesnika.

