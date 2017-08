Manyonga je bivši narkoman i kriminalac, a sada je svjetski šampion u skoku u dalj

Foto: EPA

Južnoafrikanac Luvo Manyonga novi je svjetski šampion u skoku u dalj nakon što je skočio 8,48 metara na Svjetskom prvenstvu u Londonu.

Južnoafrikanac Luvo Manyonga novi je svjetski šampion u skoku u dalj nakon što je skočio 8,48 metara na Svjetskom prvenstvu u Londonu.

Njegov rezultat predstavlja pravi podvig jer je ne tako davno skrenuo s puta, postao narkoman i zagazio u kriminal.



"Bio sam na korak od smrti. Možda me je pet posto dijelilo od toga. Bio sam na dnu, blizu smrti. Preživljavao sam pakao, droga me je vodila ka samouništenju. Šta sve nisam radio, provaljivao u kuće, krao telefone... Samo da bih mogao da kupim drogu", priznao je 26-godišnji Manyonga.



Potom je otišao na odvikavanje, vratio se zdravom životu, a još jedan težak udarac doživio je kada je njegov trener poginuo u saobraćajnoj nesreći.



"Bio je to jak udarac. Tada sam se našao na raskrsnici. Imao sam dvije opcije. Ili da se u Riju nađem na postolju ili da se predoziram prije 30. godine", iskreno govori Luvo.



Dvije godine kasnije na Olimpijskim igrama osvojio je srebro, a sada i svjetsko zlato.