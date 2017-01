Amel Tuka za Klix.ba: Prethodnu godinu obilježili su slabiji rezultati i česte antidoping kontrole

Bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka u 2016. godini nije ostvario rezultate koji bi bili na nivou onih u 2015. godini, a u razgovoru za naš portal je kazao kako će prethodnu godinu pamtiti po doping kontrolama.

Amel Tuka (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

U decembru je čak po 12. put u 2016. godini antidoping agencija pokucala na vrata našeg bh. atletičara traživši od njega uzorke urina i krvi. Iako je to malo neobično, Tuka ističe kako razumije njihove česte posjete, ali da je neugodno kada porane.



"Zbog rezultata koje sam ostvario 2015. godine, razumijem u kakvoj se situaciji nalazim što se tiče antidoping kontrola. Kod mene su oni svakako uvijek dobro došli, ali nekada bude neugodno kada vas probude ujutro u šest sati", govori Tuka kroz smijeh te dodaje.



"Sve je to dio sporta i neka ljudi rade svoj posao. Samo bih volio kada bi i drugi atletičari imali isti tretman kao i ja, jer u potpunosti podržavam njihov rad".



Broj antidoping kontrola u toku godine nije ograničen, tako da je dužnost sportista, prema Tukinim riječima, da poštuju njihov rad i odazovu se svakom njihovom pozivu.



"Kod mene su često u posjeti zbog rezultata koje sam ostvario u 2015. godini, a pored toga dolazim iz Bosne i Hercegovine gdje atletika i nije na nekom zavidnom nivou. Jednostavno, svjestan sam svega", dodaje Tuka.



Ni Tuka nije zadovoljan rezultatima u 2016. godini i ističe da je sve to moglo puno bolje. Iako je vrijedno radio u prethodnoj godini na izmaku i imao je veliki motiv iz 2015. godine, forma ipak nije bila na zavidnom nivou.



"Bio sam umoran na skoro svakoj utrci, ali i uz taj teret bio sam 4. na Evropskom prvenstvu, ušao sam u polufinale Olimpijskih igara, pobjeđivao sam na velikim mitinzima poput Madrida, Luzerna, Rovereta i drugih. Na trkama Dijamantske lige u Rabatu i Briselu bio sam treći, prvak sam Balkana na 800 metara i onda sam na kraju sezone postavio novi rekord BiH na 400 metara u Zagrebu vremenom 46.63", pojašnjava Tuka.



"U Briselu sam istrčao svoje najbolje vrijeme prošle sezone na 800 metara sa 1:44.54. čime sam osigurao 18. mjesto na svjetskoj listi najboljih vremena ove godine i 5. najbolje vrijeme u Evropi u ovoj godini".



Nakon svih ovih rezultata i potrebnih analiza, Amel Tuka je u novu sezonu ušao sa mnogo većim ciljevima i željom da ponovi rezultate iz 2015. godine.



"Mislim da sada i trener poznaje moje tijelo puno bolje, zbog čega sam optimističan i jedva čekam ponovo na stazu. Sada se spremam za zimski dio sezone, gdje me očekuju trke u dvorani. Nastupit ću na prvenstvu Balkana u dvorani i naravno na Evropskom prvenstvu u dvorani u Beogradu, koje će biti održano od 3. do 5. marta. Pokušat ću da istrčim što bolji rezultat i da se nađem u finalu Evropskog dvoranskog prvenstva, jer bi to bio veliki uspjeh za mene. Nisam neki ljubitelj trčanja u zatvorenom, ali pokušati ćemo", zaključio je Tuka u razgovoru za Klix.ba.



Ljetni dio sezone naš atletičar sa svojim trenerom posvetit će Svjetskom prvenstvu u Londonu i trkama Dijamantske lige. U ovoj godini želja mu je da ga služi zdravlje i da ostvari što bolje rezultate, ali prije svega da postane još bolji čovjek nego što je bio u 2016. godini.