U hotelu Dubrovnik u Zenici večeras je održana dodjela priznanja za najbolje sportiste Zenice u organizaciji Sportskog saveza Grada Zenice.

Priznanja za razvoj sporta u Zenici u radu sa mlađim kategorijama dobili su SD Winner sportska škola, Škola rukometa Čelik junior i Košarkaški klub Kengur. U ovoj kategoriji dodijeljena su i dva posebna priznanja Sportskog saveza Grada Zenica za razvoj sporta osoba sa invaliditetom, a dobitnici su Tarik Hrustić i Emilija Batarilo.



Najuspješniji sportski radnici u 2016. godini bili su: Vladimir Zeljko, Ekrem Tuka i Suad Kaknjo, dok su među nagrađenim trenerima: Mirza Dizdarević, Ermin Mušinović, Kenan Uzunović te Mehmed Skender.



Priznanje najuspješnijeg trenera u kategoriji osoba sa posebnim potrebama pripalo je Mirsadu Redžiću.



Sportski kolektivi koji su dobili prizanja za rad u 2016. godini su SRK Bosna, STK Mladost, dok je najuspješniji bio AK Zenica. Najuspješniji klub u invalidskom sportu je Klub sjedeće odbojke "Čelik 07".



Za najuspješnije sportske nade u 2016. godini izabrani su: Dino Marković, Edin Šečibović, Maid Redžić, Harun Smajlagić, Lana Zakić, Fatih Šišić, Hanan Jusufović, Ena Šehović, Ismail Memić, Harun Huseinspahić, Benjamin Muslić, Sara Heljić, Ensar Kožo, Irma Numanović i Amna Hasičić.



Priznanje za promociju Zenice u međunarodnom sportu bilo je rezervisano za sportiste koji trenutno nastupaju van granica Bosne i Hercegovine i uspješni su promotori grada i države, a to su: Edin Konjić, Mesud Pezer, Bahrudin Mahmić i Ena Oruč. Najuspješnijia juniorka je Maja Dodik, dok je najuspješniji junior Amar Borić.



"Prošlu godinu sam se trudio, dao sam sve od sebe iako nisam imao bazena u Zenici. Međutim, borit ćemo se za to sve dok ne uspijemo u našem cilju", kazao je plivač Amar Borić.



Priznanje sportskog uzora dobio je Hamza Alić.



"Ovo je jedna posebna nagrada za mene s obzirom da sam u najboljem klubu i sportu dobio ovakvo priznanje. Posebno bih spomenuo Suada Kaknju koji je bio velika podrška i meni i svim ovim mladim atletičarima koji će sigurno ostvariti bolje rezultate nego što sam ja to uradio", kazao je Alić.



Najuspješnija sportiskinja Zenice za 2016. godinu u sportu za osobe sa posebnim potrebama je Zerina Skomorac, a najuspješniji sportista po odluci žirija u sportu za osobe sa posebnim potrebama je Salih Kozlić.



Najuspješnija sportiskinja u 2016. godini je Kanita Bilić, a najuspješniji sportista Zenice je Amel Tuka.



"Hvala vam što ste došli i podržali rad mojih kolega i mene. Zahvale šaljem svima koji su me izabrali za najboljeg sportistu i zadovoljstvo mi je da vam se obraćam s ovog mjesta. Zenica je uvijek imala najbolje sportiste i meni je čast biti ovdje. Moram se zahvaliti i Atletskom klubu Zenica i Atletskom savezu Bosne i Hercegovine, kao i svim prijateljima i porodici, a najviše treneru koji me doveo na ovaj nivo gdje sam sada", zaključio je Tuka.