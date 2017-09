Kompanija Xiaomi se nikada nije sramila da ističe svoje sličnosti ili prednosti nad Appleovim uređajima, a sada je to učinila veoma direktno.

Xiaomijev smartphone Mi A1 je predstavljen danas u Indiji, a radi se o prvom kompanijinom Android One uređaju. što znači da će koristiti "fabrički" OS Android bez ikakvih modifikacija. Kompanija ga reklamira putem Twittera poredeći ga s Appleovim iPhoneom 7 Plus.



"Mi A1 je poput DSLR fotoaparata koji može stati u Vaš džep, a posjeduje 12 MP telefoto sočiva i 12 MP širokougaona sočiva slična onima koja ima iPhone 7 Plus.



Time je kompanija poručila da njen smartphone nema samo sličan dizajn, nego i kamere Appleovog smartphonea.



Mi A1 ima 5,5-inčni ekran, baš kao i iPhone 7 Plus, dok su njegove ostale specifikacije osrednje te uključuju Qualcommov procesor Snapdragon 625, 4 GB RAM-a, metalno kućište, senzor za otisak prsta te bateriju od 3.080 mAh. Interna memorija iznosi 64 GB.



Xiaomi Mi A1 košta 235 dolara, a bit će dostupan u 40 zemalja širom svijeta.



Početak prodaje počinje 11. septembra, dan prije nego Apple predstavi svoj novi iPhone.