Uz pametni slanik Smalt možete birati kako želite posoliti hranu, ali i slušati muziku

Brzim razvojem tehnologije svi predmeti koje svakodnevno upotrebljavamo pretvaraju se u pametne uređaje koji mogu puno više od onog za šta su namijenjeni. Tako je proizveden i pametni slanik uz koji možete birati kako i koliko želite posoliti hranu, ali i slušati muziku.

Pametni slanik naziva Smalt u sebi ima ugrađen Bluetooth zvučnik koji jednostavno možete povezati s mobitelom i slušati muziku. Pored toga, na zvučniku su instalirana raznobojna svjetla koja mogu dočarati atmosferu za večerom.Slanik je posebno zanimljiv zbog mogućnosti izbora količine i načina na koji će se so raspršiti po vašem jelu. Naime, kada se Smalt poveže s aplikacijom, u nekoliko klikova možete odabrati da li želite jelo posoliti malo, puno ili jednostavno želite sipati so po vašem izboru. Korisnici su se dosad najviše žalili na to što slanik ne miješa so koja često zna biti vlažna.Smalt možete korisiti sa mobilnim telefonom ili bez njega. Pametni slanik dolazi s baterijom na punjenje koja može trajati od četiri do pet sati. Smalt inače košta 199 dolara, ali prema novim cijenama kupci ga mogu dobiti za 99 dolara.