Kompanija Microsoft BiH objavila je preliminarni spisak predavanja za nadolazeću Microsoft NetWork 7 konferenciju, koja se održava od 19. do 21. aprila 2017. godine u Grand Hotelu Neum.Centralne teme ovogodišnje konferencije su proces digitalne transformacije i cybersecurity. MS NetWork 7 učesnicima će ponuditi više od 80 predavanja iz oblasti Microsoft tehnologija, sigurnosti IT okruženja i transformaciji poslovnih procesa iz šire regije.Predavanja su i ove godine podijeljena u 6 smjerova, i to digitalna transformacija poslovanja, razvoji platformi i alati, smještaj i analiza podataka, server / cloud infrastruktura i servisi, sigurnost i upravljanje identitetima te studije slučaja. Tokom konferencije bit će riječi i o procesu migracije sa lokalne na cloud infrastrukturu, iskustvima korisnika iz Bosne i Hercegovinu u ovom procesu, odnosno novim mogućnostima dostupnih Microsoft cloud servisa kao što su Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility Suite, Office 365 i drugih."Nakon svake konferencije pažljivo analiziramo komentare učesnika kako bi na adekvatan način pripremili konferencijski program za narednu godinu, pa će tako na ovogodišnjoj konferenciji zanimljiva predavanja za sebe sigurno pronaći kako donosioci poslovnih odluka, tako i IT profesionalci, administratori baza podataka i programeri. Microsoft NetWork konferencija je bez sumnje idealno mjesto za poslovne susrete i razmjenu iskustava u lokalnoj IT industriji", istakao je Omar Krivošija, direktor Microsoft BiH.Ukoliko razmišljate o prijavi na Microsoft NetWork 7 konferenciju, do 10. marta 2017. godine možete iskoristiti period ranih kotizacija te osigurati učešće na konferenciji po cijeni od 250 KM ( +PDV). Nakon 10. marta, pa sve do 12. aprila, kotizacija za učešće na najvećoj poslovno-tehnološkoj konferenciji je dostupna za 300 KM (+PDV). Vrijedi spomenuti da do kraja roka za prijave, 12. aprila, svi redovni studenti mogu osigurati konferencijsku kotizaciju po posebnoj cijeni od 50 KM (+PDV).Sve informacije o Microsoft NetWork 7 konferenciji, uključujući spisak predavanja i predavača, kao i informacije o lokaciji održavanja i smještaju, možete pronaći na zvaničnoj web stranici www.msnetwork.ba