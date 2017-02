Svidjelo vam se ili ne: Facebook će automatski puštati videe sa zvukom

S obzirom na to da je u proteklom periodu Facebook vrijedno radio na što boljoj promociji videosadržaja, uslijedit će agresivnija monetizacija tog uspjeha. Korisnici najpopularnije društvene mreže, svidjelo im se to ili ne, gledat će videosnimke sa zvukom koji će automatski početi da se prikazuje.

Foto: EPA

I ranije su se u jednom periodu videi u News Feedu sami pokretali. To je dovelo do sve većeg broja "nijemih filmova", odnosno reklama bez zvuka, jer su izdavači postali svjesni kako većina gledalaca tih sadržaja ne želi slušati zvukove. Kasnije je uvedena opcija isključivanja autoplayja.



Ova opcija i to sa zvukom ponovo će se automatski pojavljivati dok kompanija vrši testove na, kako su najavili, ograničenom broju korisnika. Zasad imaju pozitivne reakcije, poručili su, prenosi BBC.



"S ovim updateom zvuk se pojavljuje i nestaje dok skrolate kroz videe u News Feedu, čime oni oživljavaju", objasnili su iz Facebooka na svom blogu.



Nasreću, ako su vam na telefonu isključeni zvukovi, ni zvuk na Facebooku neće se čuti, a u postavkama aplikacije moći ćete ga i sasvim isključiti.