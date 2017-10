Udruženje Hello World (SPARKschool) u saradnji s Američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini pokreće projekt pod nazivom SPARKreatorice. Ovim projektom se želi motivirati djevojčice iz osnovnih škola da za svoju karijeru odaberu robotiku, automatiku ili programiranje.

Tomislav Krodić, predstavnik Udruženja Hello World, kazao je kako je cilj projekta promocija STEM-a, što je skraćenica od riječi science, technology, engineering i mathematics, među djevojčicama osnovnoškolske dobi."U projekt želimo uključiti dvadeset osnovnih škola s područja cijele Bosne i Hercegovine, a svaka škola će na projekt prijaviti najmanje deset učenica i mentora koje će kroz cijelu školsku 2017/18. godinu učestvovati u edukacijama i takmičenjima. Donacija uključuje 200 robota na kojima će takmičarke sticati znanja programiranja, automatike i robotike", kazao je Tomislav Kordić.Dvije najbolje učenice iz svake škole učestvovat će na državnom takmičenju u Mostaru koje će se održati na početku naredne školske godine. Prijave za takmičenje su otvorene do 18. oktobra ove godine u 12 sati, a prijaviti se može na https://spark.ba/apply/#SPARKreators Andrea Čordaš, direktorica SPARK-a, kazala je da će sigurno djevojke uključene u projekt sutra na tržištu rada biti konkurentnije."Naučit će kritički razmišljati, eliminisat će strah od tehnologije i na vrijeme će se susresti s izazovima novog doba. Učenice koje se odluče baviti programiranjem, automatikom i robotikom imat će više prilika za uspjeh", kazala je Čordaš.Ivana Čuljak Perić, direktorica Američkog kutka u Mostaru, nije krila oduševljenje ovim projektom, jer smatra da je u ovim naukama budućnost, STEM aktivnostima i zanimanjima. Na nama je da pratimo ovakve aktivnosti, kazala je Čuljak Perić te dodala da se nada da će se prijaviti što više škola.Andreja Milićević, učenica Osnovne škole Ivan Jakovljević iz Mostara kazala nam je poslije utakmice fudbala s robotima kako ju je to dodatno zainteresovalo za programiranje."Inače ja volim programiranje i mislim da je ovo bilo vrlo motivirajuće za mene, pogotovo jer broj djevojaka i žena u IT sektoru treba da bude veći, time je i meni draže", kazala je Andrea.