Samsung je najavio da uvodi nove QLED TV modele ravnog ekrana od 55-i 65-inča, Q8F i 43-inčnu verziju Framea na sajmu IFA 2017, a također je predstavio QLED i HDR10 (High Dynamic Range) i pružio uvid u napredovanje quantum dot (QLED)ekrana, kao i u razvoj punog potencijala HDR10 / HDR10 + ekosistema..

Samsung je najavio da uvodi nove QLED TV modele ravnog ekrana od 55-i 65-inča, Q8F i 43-inčnu verziju Framea na sajmu IFA 2017, a također je predstavio QLED i HDR10 (High Dynamic Range) i pružio uvid u napredovanje quantum dot (QLED)ekrana, kao i u razvoj punog potencijala HDR10 / HDR10 + ekosistema..