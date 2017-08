Kompanija Samsung će na sajmu IFA 2017 predstaviti tri nova profesionalna monitora za savremena radna mjesta, CH89 (34-inčni zakrivljeni model), CH80 (27-inčni zakrivljeni model) i SH85 (23,8- i 27-inčni modeli ravnog ekrana) .

