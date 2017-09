Samsung će proizvesti vlastite baterije za električne automobile

Kompanija Samsung planira proizvoditi vlastite baterije za električne automobile te tako postati rival kompaniji Tesla na tom polju.

Kompanija Samsung planira proizvoditi vlastite baterije za električne automobile te tako postati rival kompaniji Tesla na tom polju.

U Samsungu su donijeli mudru odluku o proizvodnji baterija za automobile s velikim dometom u vrijeme kada Kina planira zabraniti automobile na konvencionalna goriva, a automobilski gigant Volkswagen će ponuditi električne verzije svih svojih modela do 2030. godine.



Milioni budućih vozila će trebati snažne baterije, a ranije ove sedmice je Samsung predstavio multifunkcionalne baterije na Sajmu automobila u Frankfurtu za koje tvrdi da mogu napajati električne automobile i omogućiti im domet do 692 km.



Poređenja radi, pristupačni električni automobil kompanije Tesla pod nazivom Model 3, posjeduje baterije pomoću kojih može preći 354 km.



Velika razlika između Samsungovih i Teslinih baterija je lako uočljiva, no, Tesline baterije su na tržištu već godinama, dok se Samsungove tek trebaju početi koristiti. Bez testiranja na cesti nemoguće je znati kakvi tipovi i koje veličine automobila će moći preći tih 692 km.



Samsung SDi, odjel koji stoji iza pomenutih baterija, nije otkrio previše detalja, ali se zna da ima sličnosti s manjim cilindričnim baterijama koje kompanija Tesla ugrađuje u svoj Model 3. Radi se o baterijskim ćelijama 2170, koje se proizvode u Teslinom postrojenju GIgafactory. One mogu stati na dlan, a direktor kompanije Elon Musk ih naziva "baterijskim ćelijama s najvećom gustoćom na svijetu".



Samsung navodno slične baterije stavlja u module u obliku blokova, koji povećavaju kapacitete baterija, a koji povećavaju domet automobila.



Ako električni sedan bude mogao preći 700 km s jednim punjenjem baterije, to će predstavljati veliki izazov za Tesline električne sedane. Zasad Tesline baterije napajaju električne automobile, a kompanija strateški raspoređuje svoje Supercharger stanice za punjenje.