Razerov prvi smartphone bi mogao imati 8 GB RAM-a

Kompanija Razer će 1. novembra predstaviti svoj prvi smartphone, a sada su se na internetu pojavili pojedini detalji o ovom uređaju.

Prema najnovijem izvještaju, smartphone će imati 5,7-inčni ekran rezolucije 2.560x1.440 piksela, Snapdragon 835 procesor, stražnju kameru od 12 i prednju od 8 megapiksela te internu memoriju od 64 GB.



To je danas u suštini standard za vrhunske mobitele, no, jedan detalj privlači pažnju, a to je 8 GB RAM-a za Razerov smartphone. Današnji skupocjeni pametni telefoni imaju 4 GB RAM-a ili najviše 6 GB.



Razer namjerava pozicionirati svoj smartphone kao uređaj za igranje igrica, što ima smisla, jer se radi o kompaniji fokusiranoj na igre. Dodatni RAM bi mogao pomoći, ali to nije garancija da će smartphone funkcionisati bolje od rivala. Ključ je u optimizaciji cijelog paketa.



Smartphone će navodno koristiti izmijenjenu verziju Androida Nougat. Uređaj će biti predstavljen 1. novembra.