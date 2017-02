Poznate karakteristike smartphonea Moto G5 i Moto G5 Plus

Proizvođač smartphonea Lenovo predstavit će svoje nove Moto uređaje na Mobile World Congressu u Barceloni, a prema svemu sudeći, vidjet ćemo telefone Moto G5 i Moto G5 Plus.

Foto: Ilustracija

Detalji ovih smartphonea procurili su na internet, a među njima se nalaze i specifikacije koje očigledno govore o uređajima srednje vrijednosti.



Moto G5



Uređaj bi trebao biti opremljen 5-inčnim full HD displejem, 13-megapikselnom stražnjom kamerom i 5-megapikselnom prednjom kamerom. Uređaj će pokretati procesor Snapdragon 430 i 2GB RAM-a, a korisnici će na raspolaganju imati 32GB interne memorije s mogućom ekspanzijom do 128GB.



Softver će biti baziran na Android Nougat OS-u, a sve će crpiti snagu iz baterije kapaciteta 2.800mAh.



Moto G5 Plus



Nešto veći i bolji uređaj bi trebao biti opremljen 5,2-inčnim full HD displejom, 12-megapikselnom stražnjom kamerom sa dva objektiva i 5-megapikselnom prednjom kamerom. Uređaj će pokretati procesor Snapdragon 625 i 2GB RAM-a, a korisnici će na raspolaganju imati 64GB interne memorije s mogućom ekspanzijom do 128GB.



Kao i G5, softver će biti baziran na najnovijem Android Nougat OS-u, a baterija će imati kapacitet od 3.000mAh.