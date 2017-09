Kalifornijska kompanija Nest danas je predstavila pametno zvono Nest Hello koje ima čak i mogućnost prepoznavanja lica. Tako se možete osjećati sigurnijim ukoliko vam stranac pozvoni na vrata.

Nest Hello zvono podržava snimanje u HDR-u, kao i snimanje u noćnom režimu, što je karakteristično i za druge uređaje ove kompanije.



Pametno zvono je opremljeno senzorima za prepoznavanje lica, baš kao na pametnim sigurnosnim kamerama, tako da će uvijek prepoznati članove vaše porodice, prijatelje i sve one koji vam često kucaju na vrata. Na ovaj način Nest Hello će vas obavijestiti ukoliko vam je pred vratima stranac ili neko ko jednostavno ne želi pozvoniti.



Uz Nest Hello također možete brzo odgovoriti onima koji su vam pred vratima i kada nemate vremena da im otvorite ili niste u kući. Na kraju, pametno zvono ima ugrađen i stabilizator šumova, tako da vam neće smetati buka s ulica kada razgovarate s nekim ko vam stoji pred vratima.



Nest Hello može se povezati sa svakim pametnim mobitelom na kojem će vam atomatski prikazati video s kamere kada neko ispred vrata pritisne zvono.



Zajedno s pametnim zvonom, kompanija Nest danas je predstavila i nove verzije Nest kamera i sigurnosnih sistema.