Osnivač japanskog Sofbanka: Za 30 godina roboti će biti "pametniji od ljudi"

Ilustracija

Osnivač i direktor telekomunikacijske i internet kompanije Softbank Masayoshi Son iz Japana tvrdi da će u naredne tri decenije broj robota u svijetu premašiti populaciju ljudi i da će roboti biti “pametniji“ od ljudi.

"Za 30 godina će od našeg mozga biti pametniji čipovi koje ćemo nositi u đonovima cipela. Mi hoćemo gaziti te čipove, ali ćemo biti inferiorniji od njih", rekao je Son obraćajući se učesnicima Svjetskog kongresa mobilne tehnologije u Barceloni.



Ističući da je prosječna inteligencija čovjeka (IQ) oko 100, a da su veliki umovi poput Alberta Einstena ili Leonarda Da Vincija imali IQ i do 200, Son je rekao da će roboti biti znatno inteligentniji i imati IQ i do 10.000.



"To će biti rađanje superinteligencije, ali to će se zaista dogoditi. Ako ih ne budemo pravilno koristili i kontrolirali, to će biti rizično za nas. Međutim, pravilnom upotrebom i kontrolom će roboti biti naši saveznici koji će nam olakšavati svakodnevne aktivnosti i poslove", rekao je Son.